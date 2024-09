Tomatensalat mit Feta und Aubergine: ein letzter Sommergruß

Der Sommer verabschiedet sich allmählich. Doch anstelle, traurig über etwas zu sein, das wir nicht ändern können, arbeiten wir lieber mit dem, was uns diese herrliche Jahreszeit beschert hat! Das heißt, Tomaten und Auberginen verarbeiten, solange es noch geht. Wir berieten also einen Tomatensalat mit Feta und Aubergine zu.

So einfach ist Tomatensalat mit Feta und Aubergine

Die Tomate ist schon eine interessante Frucht. Sie ist ein echter Allrounder, kommt in Soßen vor und auf Pizzen, kann gefüllt, gebacken und geschmolzen werden. Dabei schmeckt das rote Obst den Großteil des Jahres nach gar nichts. Dann gibt es aber den kurzen Zeitraum von etwa zwei Monaten, wo aus wässrigen, blassen Tomaten plötzlich prall rote, saftig-süße Köstlichkeiten werden, von denen man gar nicht genug bekommen kann. So wie jetzt. Daher gibt es keine bessere Zeit als jetzt, um Tomatensalat mit Feta und Aubergine zu essen.

Neben Tomaten brauchst du für deinen Salat Auberginen. Bei diesen verhält es sich ähnlich wie mit den Tomaten, sie sind jetzt gerade so richtig aromatisch. Doch da man Auberginen nicht roh essen sollte – sie sind nicht giftig, schmecken aber roh einfach nicht – braten wir sie vorher weich. Das geht am besten in ordentlich Olivenöl. Vorher solltest du sie salzen, damit sie etwas Flüssigkeit abgeben.

Abgerundet wird der Tomatensalat mit Feta und Aubergine durch würzigen Feta, den du in Würfel schneidest und auf dem Salat verteilst. Damit ist das gesamte Gericht eines, das durch die Saison seiner Zutaten lebt. Bereite ihn also am besten direkt zu, solange alles noch aromatisch schmeckt!

Wie vielseitig Tomaten sind, haben wir in zahlreichen Rezepten festgehalten. Probiere zum Beispiel mal unsere Tomaten-Tarte mit Feta aus oder bereite eine Tomatenmarmelade aus den roten Früchten zu. Auch roh als Tomaten-Carpaccio sind sie gerade eine Wucht!