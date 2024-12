Lecker Wohlfühlen bei einer heißen Schüssel Tomatensuppe mit Linsen

Ein Klassiker unter den Suppen ist die Tomatensuppe; mit ihrer fruchtigen Note erinnert sie an vergangene Sommertage, an denen das Gemüse noch in der Sonne reifte. In Form einer heißen Suppe bringen sie uns die Wärme in die kalte Jahreszeit zurück. Eine Tomatensuppe mit Linsen macht außerdem nicht nur glücklich, sondern auch satt. Los geht’s!

Rezept für Tomatensuppe mit Linsen

Selbst an hektischen Tagen kannst du dir mit unserem Rezept etwas Gutes tun. Frische, selbstgekochte Mahlzeiten sind die schönste Form der Selbstliebe. Gut, dass du nicht viel Zeit oder Arbeit dafür aufwenden musst. Denn die Tomatensuppe mit Linsen ist unkompliziert in der Zubereitung. Lege los, indem du Zwiebeln, Knoblauch, Karotten und Sellerie anbrätst. Gib die Linsen dazu und lösche mit passierten Tomaten, Tomatenmark und einer kräftigen Gemüsebrühe ab.

Paprikapulver und ein Hauch Kreuzkümmel geben der Suppe eine leckere Würze. Wenn du es scharf magst, kannst du auch Chiliflocken verwenden. Italienische Kräuter oder ein Spritzer Zitrone passen ebenfalls hervorragend dazu. Nach nur 20 Minuten Köcheln sind die Linsen zart und du hast eine sättigende und aromatische Suppe auf dem Herd stehen. Ab in die Schüssel und am besten eine Scheibe Brot dazu – fertig ist dein Wohlfühlessen.

Die Tomatensuppe mit Linsen ist sehr wandelbar und wird deshalb nie langweilig. Du möchtest mehr Gemüse? Dann füge Zucchini, Paprika oder Spinat hinzu. Ein Schuss Kokosmilch und ein Löffel Currypaste verwandeln die Suppe in eine indisch inspirierte Variante. Auch geröstete Kichererbsen oder geraspelter Parmesan als Topping sind wunderbare Ergänzungen.

