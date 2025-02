Tortellini-Eintopf mit Hackfleisch: deftiges Nudelgericht

Obwohl der Frühling fast da ist, gibt es immer noch Abende, an denen man sich nach herzhaften, wärmenden Speisen sehnt. Ein perfektes Beispiel dafür ist der Tortellini-Eintopf mit Hackfleisch. Allein der Gedanke daran lässt einem das Wasser im Mund zusammenlaufen.

Rezept für Tortellini-Eintopf mit Hackfleisch

Tortellini sind eine Art italienische Pasta, die für ihre charakteristische Ringform bekannt ist. Sie werden mit einer Vielzahl an Füllungen zubereitet. Zu den beliebtesten gehören Fleischfüllungen aus Schweine- oder Rindfleisch, aber auch vegetarische Füllungen aus Spinat und Ricotta sowie Mozzarella. Ursprünglich stammen sie aus der Region Emilia-Romagna und ihre Herkunft ist legendenumwoben.

Die Legende besagt, dass Tortellini ihre charakteristische Form einem Koch verdanken, der sich in das Zimmer der schlafenden Göttin Venus schlich, als diese in einem Gasthaus in Bologna übernachtete. Beeindruckt von ihrer Schönheit, wollte er einen Blick auf die Göttin zu erhaschen. Der Anblick ihres Bauchs inspirierte ihn, eine Pasta in der Form des Bauchnabels der Venus zu kreieren. Diese Nudeln wurden später als Tortellini bekannt.

Der Tortellini-Eintopf mit Hackfleisch ist ein tolles Beispiel dafür, wie unterschiedlich sich die gefüllten Nudeln zubereiten lassen. Dieses Rezept ist zudem nicht nur lecker, sondern auch äußerst vielseitig. Du kannst mit den Zutaten und Aromen experimentieren und sie ganz deinen Vorlieben anpassen. Wir bereiten den Tortellini-Eintopf mit gemischtem Hack, Zwiebeln, Karotten, Tomaten und Rinderbrühe zu. Abgerundet wird der Geschmack durch einen Klecks Schlagsahne und Kräuter wie Oregano, Basilikum und Petersilie.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Apropos vielseitig: Auch schmackhaft sind der Tortellini-Auflauf als schnelle Feierabendküche oder Tortellini alla panna wie vom Italiener. Groß und unwiderstehlich lecker ist der XXL-Tortelloni mit Hackfleisch.

Wir starten aber mit dem Tortellini-Eintopf. An die Töpfe 🛒, fertig, los!

Tortellini-Eintopf mit Hackfleisch Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 50 Minuten Min. Gesamtzeit 50 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 4 Karotten

2 rote Zwiebeln

2 Knoblauchzehen

2 EL Öl

400 g Hackfleisch gemischt

3 EL Tomatenmark

250 ml Rinderbrühe

200 g Tomaten aus der Dose gehackt

Salz

Pfeffer

Oregano

Basilikum

Petersilie

600 g vorgegarte Tortellini Füllung nach Wahl

100 ml Schlagsahne Zubereitung Schäle Karotten, Zwiebeln und Knoblauch und hacke alles klein.

Gib etwas Öl in eine Pfanne und brate das Hackfleisch darin, bis es krümelig ist. Gib die Zwiebeln und den Knoblauch dazu. Anschließend kommen die Möhren hinein.

Rühre nun das Tomatenmark unter und lösche alles mit der Brühe ab. Lass die Zutaten 10 Minuten bei geringere Hitze und er Pfanne köcheln.

Gib dann auch die gehackten Tomaten zum Eintopf und schmecke ihn mit den Gewürzen und Kräutern ab. Lass ihn für weitere 15 Minuten köcheln.

Lass die Tortellini in einem separaten Topf mit Salzwasser garen und gib sie dann zum Eintopf.

Rühre kurz vor dem Servieren noch die Schlagsahne unter den Tortellini-Eintopf.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.