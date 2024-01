Italienisches Essen hat in Deutschland einen festen Platz in den Herzen und auf den Tellern der Menschen. Es zählt zu den beliebtesten Landesküchen und wird für seine Vielfalt, Frische und Qualität der Zutaten geschätzt. Am liebsten essen wir Deutschen Pizza und Pasta, aber auch andere Gerichte wie Risotto, Antipasti oder Tiramisu kommen häufig auf den Tisch. Heute zeigen wir dir, wie du italienische Tortellini alla panna ganz leicht zu Hause selber kochen kannst.

Genieße Tortellini alla panna wie beim Italiener

Der Name „alla panna“ bedeutet soviel wie: „nach Art der Sahne“. Und genau die ist eine Hauptzutat des Pastagerichts, bei dem köstlich gefüllte Tortellini mit einer cremigen Sahnesoße kombiniert werden. Dabei gibt es zahlreiche Variationen, denn die Füllungen der Tortellini können dem persönlichen Geschmack angepasst werden – sei es mit Fleisch, Käse oder Spinat. Oftmals werden auch frische Kräuter, Knoblauch oder Speck zur Soße hinzugefügt, um ihr zusätzlichen Geschmack zu verleihen.

Heiß serviert und mit frisch geriebenem Parmesan oder Pecorino bestreut, schmecken die Tortellini alla panna am besten. Dank ihrer einfachen und schnellen Zubereitung eignen sich die Tortellini sowohl für gemütliche Familienessen als auch für besondere Anlässe.

Vorsicht, dieses Gericht hat Suchtpotenzial! Einmal gekostet, willst du nie wieder etwas anderes kochen. Und dank der einfachen Zubereitung stehen die Tortellini alla panna ruckzuck auf dem Tisch.

