Tortellini-Eintopf mit Hackfleisch: ein Topf voller Glück

Auch wenn der Frühling nun endlich da ist, sehnt man sich an manchen Abenden dennoch nach deftigen, wärmenden Gerichten. Ein solches ist der Tortellini-Eintopf mit Hackfleisch. Schon beim Gedanken an ihn läuft einem das Wasser im Mund zusammen.

Einfaches Rezept für Tortellini-Eintopf mit Hackfleisch

Tortellini sind eine Art italienische Pasta, die für ihre charakteristische Ringform bekannt ist. Sie werden mit einer Vielzahl an Füllungen zubereitet. Zu den beliebtesten gehören Fleischfüllungen aus Schweine- oder Rindfleisch, aber auch vegetarische Füllungen aus Spinat und Ricotta sowie Mozzarella. Ursprünglich stammen sie aus der Region Emilia-Romagna und ihre Herkunft ist legendenumwoben.

Die Legende besagt, dass Tortellini ihre charakteristische Form einem Koch verdanken, der sich in das Zimmer der schlafenden Göttin Venus schlich, als diese in einem Gasthaus in Bologna übernachtete. Beeindruckt von ihrer Schönheit, wollte er einen Blick auf die Göttin zu erhaschen. Der Anblick ihres Bauchs inspirierte ihn, eine Pasta in der Form des Bauchnabels der Venus zu kreieren. Diese Nudeln wurden später als Tortellini bekannt.

Der Tortellini-Eintopf mit Hackfleisch ist ein tolles Beispiel dafür, wie unterschiedlich sich die gefüllten Nudeln zubereiten lassen. Dieses Rezept ist zudem nicht nur lecker, sondern auch äußerst vielseitig. Du kannst mit den Zutaten und Aromen experimentieren und sie ganz deinen Vorlieben anpassen. Wir bereiten den Tortellini-Eintopf mit gemischtem Hack, Zwiebeln, Karotten, Tomaten und Rinderbrühe zu. Abgerundet wird der Geschmack durch einen Klecks Schlagsahne und Kräuter wie Oregano, Basilikum und Petersilie.

Apropos vielseitig: Auch schmackhaft sind der Tortellini-Auflauf als schnelle Feierabendküche oder Tortellini alla panna wie vom Italiener. Groß und unwiderstehlich lecker ist der XXL-Tortelloni mit Hackfleisch.

Wir starten aber mit dem Tortellini-Eintopf. An die Töpfe, fertig, los!