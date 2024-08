Tortellini in Sahnesoße: cremiges Blitzgericht

Es ist Mittagspause, du hast Hunger, aber nur wenig Zeit, dir etwas Leckeres zuzubereiten? Kein Problem! Wir bei Leckerschmecker sind immer auf der Suche nach schnellen Rezeptideen, die wenig Zeit in Anspruch nehmen und dennoch riesengroß im Geschmack sind. Dieses Rezept für Tortellini in Sahnesoße vereint beide Ansprüche auf elegante Art und Weise. Komm, wir gehen in die Küche, das musst du ausprobieren!

Schnelles One-Pot-Rezept für Tortellini in Sahnesoße

Unsere Tortellini in Sahnesoße sind ein Meisterwerk der schnellen Kochkunst. Sie brauchen nur sechs Zutaten und stehen in 20 Minuten dampfend auf dem Tisch. Noch dazu handelt es sich um ein sogenanntes One-Pot-Gericht, also ein Gericht, für das du nur einen Topf brauchst. So sparst du gleich auch noch Abwasch.

Die Zutaten für dieses fixe Nudelgericht sind simpel: Du brauchst Tortellini, Schinkenwürfel, eine Schalotte, Knoblauch, Sahne und Parmesan. Brate Schinken, Zwiebeln und Knoblauch an und lösche alles mit Sahne ab. Rühre etwas Parmesan ein und gib dann die Nudeln dazu. Nun muss das Gericht nur noch kurz abgedeckt köcheln, damit die Soße eindickt und die Nudeln garen. Kurz darauf duftet die ganze Küche herrlich und du kannst auch schon die erste Gabel genießen.

Um die Tortellini in Sahnesoße besonders schnell zubereiten zu können, greifen wir auf fertige Tortellini zurück. Natürlich kannst du die auch selbst machen! Aber gerade an Tagen oder in Momenten, wo es mal schnell gehen muss, ist die fertige Variante der Teigtaschen doch die praktischere Lösung. Ob du Tortellini mit Fleisch-, Käse- oder Spinatfüllung verwendest, ist ganz dir selbst überlassen. Alle Sorten schmecken gut und verbinden sich mit der Sahne zu einer cremigen Soße. Und dann heißt es: Guten Appetit!

