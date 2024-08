Italienisch für Anfänger: Rigatoni Bolognese sind leicht und lecker

Ob gemütliche Feierabendküche, leckeres Mittagessen fürs Büro oder als Mahlzeit für die ganze Familie: Rigatoni Bolognese lieben alle! Dass italienische Küche einfach schmeckt, ist kein Geheimnis. Die Italiener haben Dolce Vita praktisch erfunden und wissen, dass wir gutes Essen brauchen, um das Leben in vollen Zügen zu genießen. Das bedeutet nicht, dass du ewig in der Küche werkeln musst – nein, dieses Pastagericht mit Tomatensoße und Hackfleisch nimmt nur 20 Minuten deiner Zeit in Anspruch!

Rigatoni Bolognese: einfacher geht’s kaum

Rigatoni Bolognese sind alles, was dein Herz begehrt: Pasta mit Tomatensoße, Hackfleisch und duftenden Gewürzen. Warm und lecker steht das Gericht fix auf dem Küchentisch. Genuss kann so einfach sein! Besondere Kochkünste brauchst du nicht. Unser Rezept ist gelingsicher. Und wenn du Lust hast, kreativ zu werden, dann kannst du das tun. Mutige Entdecker geben vegetarischem Hackfleisch mal eine Chance, ein überraschtes „Lecker!“ inklusive. Oder wie wäre es mit ein paar Mozzarella-Kugeln in deinen Rigatoni Bolognese?

Die Zubereitung ist wie versprochen ganz einfach. Schneide die Zwiebel klein und presse den Knoblauch. Beides schwitzt du in einer Pfanne mit Öl an – am besten Olivenöl, ganz italienisch. Gib das Hackfleisch dazu und brate es mit. Nun kommt die Nudelsorte deines Vertrauens ins Spiel. Wir nehmen Rigatoni. Die Rillen an der Oberfläche sorgen nämlich dafür, dass die Soße besser an den Nudeln haften bleibt. Gib die Pasta zusammen mit Gemüsebrühe und Tomatenmark in die Pfanne. Umrühren, Deckel drauf und schonmal den Tisch decken!

Denn schon nach etwa zwölf Minuten sind die Nudeln al dente. Nun machen eine großzügige Portion Parmesan und ein paar Basilikumblätter das Glück perfekt. Fertig sind Rigatoni Bolognese! Speichere dir dieses Rezept am besten ab, denn du wirst es sicher immer wieder brauchen. Diese Mahlzeit hat schließlich das Zeug zum kulinarischen Dauerbrenner bei dir und deiner ganzen Familie. Sie schmeckt, ist schnell fertig und tut sogar deinem Geldbeutel gut. Was will man mehr?

Mit Rigatoni kannst du auch dieses tolle, traditionelle Gericht zubereiten: Pasta alla gricia! Ansonsten brauchst du dafür nur noch Speck und Käse, Die Zutaten für einen Gaumenschmaus. Mit dieser Protein-Pasta kommen nicht nur Veganer und Vegetarier voll auf ihre Kosten. Und Pasta alla Norma schmeckt herrlich dank einer großzügigen Portion Pecorino und Auberginen!