Tortellini-Salat mit Salami: herzhafte Grillbeilage

Ein gelungener Grillabend ist nur so gut wie seine Beilagen. Das Fleisch und Gemüse vom Grill mag noch so lecker sein, wenn es nichts dazu gibt, schmeckt alles irgendwie fad. Dieser Tortellini-Salat mit Salami ist eine Beilage, die jedes Grillfest nur aufwerten kann. Noch dazu ist er blitzschnell gemacht und eignet sich so auch als Last-Minute-Essensidee.

Blitzschnelles Rezept für Tortellini-Salat mit Salami

Wenn du, wie wir, ein absoluter Grill-Fan bist, dann kennst du dich bestimmt auch mit leckeren Salaten aus. Denn wie wir alle wissen, gehören leckere Beilagen zu einem guten Grillfest einfach dazu. Der Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt. Salate aus Kartoffeln, Nudeln oder sogar Reis sind immer gern gesehen, grüne Varianten oder solche mit viel Gemüse passen besonders gut zu fettem Fleisch und Brotsalate hauchen Resten ein neues Leben ein. Unser Tortellini-Salat mit Salami reiht sich in diese Sammlung perfekt ein.

Wir machen es uns mit unserem Tortellini-Salat mit Salami mal richtig einfach. Klar, du kannst die Tortellini gerne auch selber machen, Nudelteig vorbereiten, eine Füllung zusammenmischen, die kleinen Nudeln falten … Oder du verwendest gekaufte Tortellini und fokussierst deine eingesparte Energie darauf, schon mal den Tisch zu decken oder die restlichen Speisen zuzubereiten. Die Entscheidung liegt ganz bei dir und deinem Zeitplan.

Neben Tortellini – die du gerne auch in der bunten Tricolore-Versoin verwenden kannst – benötigst du natürlich Salami, außerdem Parmesan und ein Kräuter-Knoblauch-Dressing. Dieses stellst du her, indem du Knoblauch in ordentlich Olivenöl anschwitzt, damit er nicht so scharf schmeckt. Dazu kommt nach etwas Abkühlzeit heller Balsamico-Essig, getrocknete oder frische Kräuter, Salz und Pfeffer. Somit schmeckt das Dressing nicht nur gut, sondern sorgt auch dafür, dass der Tortellini-Salat mit Salami auf dem Grillbuffet nicht zusammenklebt. Und schon steht einem Genuss nichts mehr im Weg!

