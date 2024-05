Brokkolisalat mit Bacon: knusprig, gesund und soo lecker

Ist es draußen warm, stehen wir am Grill. Doch neben leckeren Grillwürstchen, Halloumi und gegrillten Steaks fehlt uns manchmal etwas Frisches dazu. Da kommt ein Salat gerade richtig! Besonders dieser Brokkolisalat mit Bacon hat es uns angetan. Er ist frisch und knackig und punktet nebenbei mit rauchig-knusprigen Baconstückchen. Ein absolutes Highlight auf jedem Grillbuffet!

Brokkolisalat mit Bacon: simpel und köstlich

Das erste Mal, als ich Brokkolisalat probiert habe, war ich jung und sehr skeptisch. Ich hatte das Rezept in einem Kochbuch von Jamie Oliver entdeckt und konnte mir beim besten Willen nicht vorstellen, wie das schmecken sollte. Wurde der Brokkoli gekocht oder war er roh? Dann las ich das Rezept, probierte ihn aus – und war begeistert. Mit den Jahren machte ich ihn immer wieder und veränderte die Zutaten ganz nach Geschmack. Dieser Brokkolisalat mit Bacon ist das Ergebnis meiner Experimente. Und glaub mir: Er wird dir schmecken!

Brokkoli ist ein wahres Kraftpaket – hierzulande gilt er als Superfood. Er hat kaum Kalorien, dafür aber unheimlich viel Vitamin C, K, Folsäure und Kalium. Das grüne Gemüse soll bei Entzündungen helfen und sogar Krebs vorbeugen können. Um so viel wie möglich von diesen tollen Inhaltsstoffen zu erhalten und dennoch den Kohlgeschmack ein wenig abzumildern, blanchierst du die Brokkoliröschen in gesalzenem Wasser. Dadurch sind die Röschen noch knackig und der Brokkolisalat mit Bacon schmeckt etwas milder und ist besser bekömmlich.

Der Brokkolisalat mit Bacon wäre nur halb so gut ohne sein Dressing. Hier halten wir es simpel, aber cremig. Senf, Öl, Essig und Joghurt sind die Hauptakteure. Sie verbinden sich zu einem sämigen Genuss, der perfekt zu den anderen Geschmackskomponenten des Salats passt.

Ein Grillabend ist nur so gut wie seine Beilagen. Deshalb servieren wir zu unserem Brokkolisalat mit Bacon gleich noch einen Harissa-Kartoffelsalat. Wer es noch frischer mag, erfreut sich bestimmt an dem Gurkensalat mit Sahne. Auch an Soßen soll es nicht mangeln. Chimichurri passt zu fast allem!