Chimichurri selber machen: Darum schmeckt die Grillsoße so lecker

Es wird wieder gegrillt! Überall rauchen die Kohlen und es riecht nach Leckereien vom Rost. Neben Ketchup, Senf, Knoblauch- und anderen klassischen Grillsoßen lieben wir es, Dips aus anderen Ländern zu Grillgut zu reichen. Chimichurri beispielsweise kommt aus Argentinien, passt aber auch zu deutschen Barbecue-Speisen.

Würzige Grillsoße: So machst du Chimichurri

Chimichurri ist eine argentinische Kräutersoße. Wie das so ist mit traditionellen Rezepten, gibt es nicht die eine Chimichurri-Soße. Jede Familie hat ihre eigene Zubereitungsmethode und die Zutaten variieren oft. Deshalb dient unsere Anleitung nur der Inspiration. Es gilt: Probiere aus, was dir am besten schmeckt, und passe Zutaten und Mengen nach Belieben an.

Wir verwenden für unser Chimichurri unter anderem Petersilie, Koriander und Oregano, die wir fein hacken. Dazu kommen Schalotten und Knoblauchzehen, die für noch mehr Aroma sorgen.

Dein Grill steckt noch im Winterschlaf? Dann nutze unsere Tipps fürs Angrillen, um die Saison einzuläuten. Wir verraten dir außerdem, wie es dir gelingt, wie ein Profi zu grillen.

Chimichurri ist leicht pikant, weshalb du es mit Chiliflocken würzt. Schmecke zwischendurch immer wieder ab, um die an den für dich passenden Schärfegrad heranzutasten.

Limettensaft setzt der Schärfe ein wenig Frische entgegen. Chimichurri ist keine schwere Soße, sondern ein leichter Dip, der nicht nur Steaks und gegrilltes Rindfleisch verfeinert. Es passt auch wunderbar zu gegrilltem Mais und anderen Gemüsesorten, die auf dem Rost gegart wurden. Du kannst die Soße auch zum Marinieren von Geflügel oder Fisch verwenden. Außerdem lässt sich frisches Baguette ganz wunderbar darin dippen.

Eine kleine Auswahl verschiedener Grillsoßen macht den Barbecue-Abend erst perfekt. Wir zeigen dir, wie du Ketchup selber machen kannst. Ebenfalls lecker: unser Rezept für Rhabarber-Ketchup. Und auch diese Chilisoße veredelt Fleisch und Gemüse vom Grill. Wir wünschen viel Spaß beim Outdoor-Genuss!