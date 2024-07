Trofie mit Zucchini und Garnelen: Dolce Vita auf dem Teller

Was für ein schönes Fleckchen Erde Ligurien ist: Bunte Häuser schlängeln sich entlang der steilen Küste, das blaue Wasser des Mittelmeers schlägt darunter an die Felsen. Auf den Dächern trocknet die frische Wäsche in der mediterranen Sonne und durch das offene Küchenfenster dringt eine Meeresbrise. Die Chancen stehen gut, dass in dieser malerischen Kulisse eine italienische Nonna gerade Trofie mit Zucchini und Garnelen zubereitet. Diese besondere Pastasorte wird hier seit Generationen von Hand gedreht.

Trofie mit Zucchini und Garnelen: mediterrane Tradition

Trofie bestehen aus Hartweizengrieß und Wasser und haben eine besondere Form, die bei der aufwändigen Handarbeit entsteht. Dabei wird der Nudelteig in kleine Stückchen geschnitten, die jeweils mit der Handfläche über die Arbeitsfläche gerollt werden. Die daraus resultierende glatte Nudel wird noch einmal mit der Handkante abgerollt, sodass eine kleine Spirale aus ihr entsteht. Hierzulande bekommst du Trofie recht einfach in einem Supermarkt mit einer gut sortierten Pasta-Abteilung.

Der Griff zu diesen besonderen Nudeln lohnt sich, denn dann kannst du unsere Trofie mit Zucchini und Garnelen zubereiten. Ein herrliches Gericht, das dich Bissen für Bissen Ligurien näherbringt, dieser wunderschönen Region in Norditalien. Neben Fernweh sorgt unser Rezept aber auch für einen sommerlich-leichten Gaumenschmaus, für den du nicht lange in der Küche stehen musst. Gerade einmal eine halbe Stunde dauert es, und schon steht das fertige Mahl auf dem Tisch.

Trofie mit Zucchini und Garnelen sind eine leckere Abwechslung zu den wohlbekannten Spaghetti und Co. So bringst du eine Abwechslung auf den Speiseplan, die sich aber ganz einfach in den Alltag und eine gesunde Ernährung integrieren lässt. Die leichte Mahlzeit versorgt dich nämlich mit Vitaminen, Ballaststoffen, Eiweiß und gesunden Fetten. Wenn du magst, kannst du sie mit weiterem Gemüse ergänzen, zum Beispiel sonnengereifte, saftige Tomaten. Auch ein paar Zitronenscheiben machen sich neben den Garnelen gut.

Mehr italienisches Flair bringst du mit der Caponata auf den Tisch. Das ist ein herrlich aromatisches Gericht aus Schmorgemüse, das in Sizilien beheimatet ist. Spaghetti alla nerano bereiten die Italiener ebenfalls mit ihrem Lieblingsgemüse, der Zucchini, zu. Und die Penne Arrabiata ist ein feuriger Nudelklassiker aus der Hauptstadt Rom!