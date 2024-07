So lecker schmeckt selbst gemachte Trüffelpasta

Trüffelpasta dürfen beim Italiener auf keiner Speisekarte fehlen. Das leckere Gericht ist schließlich ein echter Klassiker der mediterranen Küche. Die Nudeln mit cremiger Sahnesoße und frischen Trüffeln schmecken aber nicht nur im Restaurant, sondern auch bei dir zu Hause, denn die Zubereitung ist einfacher als gedacht und gelingt sogar in der eigenen Küche. So wird es gemacht!

Diese Trüffelpasta schmeckt selbstgemacht wie beim Lieblingsitaliener

Es ist die Kombination aus auf den Punkt gekochter Nudeln, einer cremigen Soße und dem Geschmack nussiger Trüffel, die Trüffelpasta so besonders macht. Kein Wunder, dass dieses Gericht beim Italiener so beliebt ist. Ist gerade kein Restaurantbesuch drin, dann kannst du dir das Nudelgericht einfach zu Hause nachkochen. Das ist ganz einfach. Alles, was du brauchst, sind frische Trüffel und die bekommst du mittlerweile sogar zu einem fairen Preis im Supermarkt.

Für unser Rezept benötigst du neben Trüffel noch Tagliatelle (oder andere Nudeln nach deinem Geschmack), Sahne, Butter, Parmesan, eine Schalotte und Knoblauch.

Als Erstes kochst du die Nudeln nach Packungsangabe al dente. Während die Pasta auf dem Herd steht, schälst du die Schalotte und den Knoblauch und schneidest sie in feine Würfel. Die schwitzt du in etwas zerlassener Butter in einer Pfanne an. Danach löschst du mit Sahne ab und lässt die Soße für ein paar Minuten bei niedriger Hitze einköcheln. Für die gewünschte Konsistenz fügst du geriebenen Parmesan sowie Nudelwasser hinzu und würzt mit Salz und Pfeffer.

Gieße die Nudeln ab und vermenge sie mit der Soße. Zum Servieren streust du noch frischen Parmesan und ein paar Scheiben Trüffel darüber. Die werden mit einem speziellen Hobel in hauchdünne Scheiben geschnitten. Hast du keinen Trüffelhobel parat, kannst du die Trüffel auch mit einem Messer in sehr dünne Scheiben schneiden.

Wie du siehst, kannst du dieses Rezept ohne viel Aufwand in der eigenen Küche nachkochen. Trüffelpasta sind in nur 25 Minuten zubereitet und ebenso unkompliziert wie viele weitere Klassiker der italienischen Küche. Spaghetti alla nerano mit Zucchini benötigen ebenfalls nur eine halbe Stunde, bis du sie servieren kannst. Nur 15 Minuten Zeitaufwand hast du mit Spaghetti Carbonara. Für ein Cacio e pepe benötigst du sogar nur vier Zutaten.