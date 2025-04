Überbackene Croque-Monsieur-Pancakes aus der Kastenform

Kombiniert man zwei Lieblingsessen, dann passiert meist etwas Wundervolles. Doch was, wenn man nicht nur zwei, sondern gleich drei Favoriten in einem Gericht vereint? Das ist bei diesen überbackenen Croque-Monsieur-Pancakes der Fall. Sie sind regelrecht eine Brücke zwischen drei Kulturen – amerikanischen Pancakes, französischem Sandwich und deutschem Auflauf. Das kann nur gut werden!

So lecker schmecken überbackene Croque-Monsieur-Pancakes

Croque Monsieur ist ein Klassiker der französischen Snack-Kultur. Dabei handelt es sich um ein Sandwich, das mit Schinken und Käse belegt und – besonders lecker – mit Béchamelsoße überbacken wird. Es tauchte bereits im Jahre 1910 erstmals in einem Pariser Café auf und ist seitdem nicht mehr wegzudenken als Snack am Vor- oder Nachmittag.

Doch was, wenn das Sandwich nicht mit Weißbrot, sondern Pancakes zubereitet wird? Anstelle zweier Brotschichten umhüllt den Schinken und zartschmelzenden Käse dann ein leicht süßer, fluffiger Pancake-Teig. Wir haben es ausprobiert. Und wir wären nicht Leckerschmecker, wenn wir dem Ganzen nicht noch eins obendrauf setzen würden. Daher schichten wir die Pancakes in eine Kastenform 🛒, bedecken sie mit Béchamelsoße und Käse und lassen sie im Ofen goldbraun werden. Das Ergebnis: überbackene Croque-Monsieur-Pancakes, die besser kaum schmecken könnten.

Die Béchamelsoße für deine überbackenen Croque-Monsieur-Pancakes ist übrigens viel einfacher zubereitet als manche Hobby-Kochenden es klingen lassen. Das einzige Geheimnis ist: rühren, rühren, rühren. Schmilz etwas Butter in einem Topf, gib Mehl dazu und röste alles etwa zwei Minuten an, ohne, dass es Farbe bekommt. Das ist ganz wichtig, um den rohen Mehlgeschmack loszuwerden. Dazu kommt dann kalte Milch, die du unter stetigem Rühren hinzugibst. Je kälter die Milch dabei ist, desto unwahrscheinlicher sind Klumpen. Würze mit einem Lorbeerblatt, Salz und Pfeffer und schmecke sie am Ende mit Muskatnuss ab. Fertig ist deine Béchamelsoße.

Deine überbackenen Croque-Monsieur-Pancakes schmecken besonders gut mit einem Salat als Abendessen. Dabei begeistern sie mit Sicherheit deine ganze Familie.

Croque Monsieur ist superlecker, aber auch seine Abwandlungen haben es in sich. Probiere eine Croque Madame mit Spiegelei oder die amerikanische Variante, das Monte Christo Sandwich.

Überbackene Croque-Monsieur-Pancakes Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 1 Stunde Std. 10 Minuten Min. Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Quellzeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 2 Stunden Std. Portionen 10 Kochutensilien (zum Beispiel diese hier 🛒 1 Kastenform, 25 cm Zutaten 1x 2x 3x Für die gefüllten Pfannkuchen: 560 g Mehl

2 Pck. Backpulver 32 g

2 TL Salz

100 g geschmolzene Butter Sie darf nicht heiß sein!

500 ml Milch raumtemperiert

4 Eier raumtemperiert

10 Scheiben Kochschinken dünn

10 kleine Würfel Käse Emmentaler

Butter zum Braten Für die Béchamelsoße: 450 ml Milch

1-2 Lorbeerblätter

35 g Butter

35 g Mehl

Salz und Pfeffer

Muskatnuss gerieben Außerdem: ca. 150 g geriebener Käse Comté oder Gruyère Zubereitung Für die Croque-Monsieur-Pancakes: Mische das Mehl mit Backpulver und Salz. Verschlage dann die Milch mit der geschmolzenen Butter und den Eiern.

Gib die verschlagene Milch-Butter-Ei-Mischung nach und nach zur Mehlmischung und verrühre alles, bis ein zähflüssiger Teig entsteht. Lass den fertigen Teig ca. 30 Minuten quellen.

Heize eine Pfanne vor, zerlasse Butter darin und gib etwas vom Teig hinein. Platziere auf der Oberseite des Pancakes eine Scheibe Kochschinken und ein Stück Käse, dann verteile wieder etwas Teig darauf.

Sobald der Pancake auf der Unterseite gut gebräunt ist, wende ihn und brate ihn von der anderen Seite. Für die Béchamelsoße: Lass die Butter im Topf schmelzen. Gib das Mehl dazu und röste es ohne Farbe ca. 2 Minuten an.

Füge dann die Milch hinzu, gib das Lorbeerblatt dazu und bringe alles unter ständigem Rühren zum Kochen. Sobald die Soße andickt, lass sie noch kurz kochen und nimm sie dann vom Herd. Schmecke alles mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss ab. Für den Auflauf: Heize den Backofen auf 180 °C Umluft vor.

Richte alle vorbereiteten Pancakes in einer Kastenform an.

Verteile die Béchamelsoße über die Pancakes und bestreue alles mit geriebenem Käse. Schiebe das Ganze in den Ofen und backe es ca. 20 Minuten.

