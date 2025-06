Überbackene Kartoffelrösti: Mach aus einer Beilage ein Hauptgericht

Kartoffelrösti können mehr sein als nur eine Beilage. Mit diesem Rezept macht du die knusprigen Taler aus geriebenen Kartoffeln zum Star, indem du sie mit Champignons, knusprigem Speck und Käse überbackst. Im Handumdrehen wird aus der Beilage so ein leckeres Hauptgericht.

Rezept für überbackene Kartoffelrösti

Ein richtig guter Kartoffelrösti sollte intensiv nach Kartoffeln schmecken, goldbraun ausgebacken und vor allem richtig schön knusprig sein. Dazu gibt es dann ein klassisches Zürcher Geschnetzeltes. Dieses Mal nicht! Denn heute wird das Kartoffelgericht einfach mal mit Käse überbacken und so zu einem einfachen wie leckeren Abendessen.

Es gibt Tage, an denen steht einem der Sinn nach waschechter Wohlfühlküche. Wie wäre es dann mit Kartoffelrösti. Ich mache sie mir viel zu selten, weil ich oft keine Lust darauf habe, Kartoffeln zu reiben. Doch wenn es sie mal gibt, frage ich mich jedes Mal, warum es sie nicht eigentlich öfter gibt?

Reibe einfach festkochende Kartoffeln und eine Zwiebel und gib beides miteinander in eine Schüssel. Füge ein Ei, Mehl, Salz, Pfeffer und Muskat hinzu und vermenge alles gut. Forme daraus die Rösti und brate sie in einer Pfanne goldbraun an. Auf den Rösti verteilst du in Scheiben geschnittene und gebratene Champignons sowie knusprigen Speck. Dann streust du geriebenen Käse darüber und lässt alles in der Pfanne brutzeln, bis der Käse geschmolzen ist.

Wie schon erwähnt, sind die überbackenen Rösti perfekt als Abendessen geeignet. Damit auch etwas Frisches auf den Teller kommt, empfehle ich dazu einen einfachen Feldsalat mit einem frischen Zitronen-Dressing oder einem einfachen Dip aus Quark, Kräutern und etwas Zitronensaft.

Tipp: Möchtest du den Rösti eine andere Note verpassen? Dann probiere sie doch mal mit Tomaten und Mozzarella. Halbiere dafür Kirschtomaten, schmore sie in einer Pfanne an, verteile sie auf den Rösti und überbacke das Ganze mit Mozzarella statt Gouda. Das Ergebnis wird dich ebenfalls überraschen.

Überbackene Kartoffelrösti Judith 3.97 ( 104 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 35 Minuten Min. Gesamtzeit 35 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 600 g festkochende Kartoffeln

1 kleine Zwiebel

1 Ei

2 EL Mehl

Salz und Pfeffer nach Geschmack

1 Prise Muskatnuss

3 EL Rapsöl

100 g Speckwürfel

150 g braune Champignons

1 TL Butter

100 g geriebener Käse z.B. Gouda Zubereitung Schäle 🛒 die Kartoffeln und reibe sie grob. Gib die Masse auf ein sauberes Küchentuch und drücke sie gründlich aus, um die überschüssige Flüssigkeit zu entfernen. Fülle die Kartoffeln dann in eine Schüssel.

Schäle die Zwiebel, reibe sie fein und gib sie zu den Kartoffeln.

Rühre das Ei und das Mehl unter die Kartoffel-Masse. Würze mit Salz, Pfeffer und frisch geriebenem Muskat.

Erhitze 1–2 EL Öl in der Pfanne bei mittlerer Hitze. Forme aus der Masse 4 Rösti und brate sie 6–8 Minuten pro Seite goldbraun und knusprig an. Stelle sie danach beiseite.

Brate in einer weiteren Pfanne ohne zusätzliches Fett die Speckwürfel knusprig an. Lass sie anschließend auf Küchenpapier abtropfen.

Putze die Champignons und schneide sie in gleichmäßig dicke Scheiben. Gib das restliche Öl und die Butter in die Pfanne und brate die Pilze darin goldbraun an.

Gib die Rösti wieder in die Pfanne, verteile gleichmäßig die Pilze und den Speck obendrauf und streue den geriebenen Käse darüber.

Lass den Käse mit niedriger Hitze zugedeckt auf den Rösti schmelzen und serviere alles noch warm.

