Gefüllte Zucchini mit Thunfisch und Käse: schnelle Genussküche

Wir präsentieren: das perfekte Gericht für einen lauen Abend. Gefüllte und überbackene Zucchini mit Thunfisch und Ei schmeckt intensiv, frisch und einfach köstlich! Wir zeigen dir, wie einfach du sie zubereiten kannst. Dieses Gericht hat wirklich das Potential zum neuen Lieblingsessen!

Überbackene Zucchini mit Thunfisch: Lecker kann so einfach sein

Zucchini beginnen gerade ihre Saison und schmecken daher besonders zart und nussig. Da liegt es nahe, sie so oft es geht zu essen, denn man kann die grüne Kürbisart auf zahllose Arten zubereiten. Ganz hoch im Kurs steht sie momentan als überbackene Zucchini mit Thunfisch. Dafür versehen wir sie am liebsten mit einer Füllung aus Thunfisch, Eigelb und Parmesan und lassen sie dann im Ofen backen, bis sie herrlich cremig und absolut köstlich ist.

Zucchini sind ein wirklich tolles Gemüse, das durch seine Vitamine und Mineralstoffe Vorteile für Knochen, Blutbildung und die Sehkraft hat. Thunfisch wiederum punktet mit viel Protein und liefert ordentlich Omega-3-Fettsäuren, die der Körper zur Unterstützung der Herzfunktion benötigt. Noch dazu ist Thunfisch eine der Fischsorten, die am meisten Zink beinhalten. Zink ist gut für den Stoffwechsel und das Immunsystem. Überbackene Zucchini mit Thunfisch tut dir neben dem tollen Geschmack also auch richtig was Gutes!

Wusstest du, dass man Zucchini roh essen kann? Was für gesundheitliche Vorteile das hat, verraten wir in unserem Leckerwissen. Übrigens: Schmeckt deine Zucchini bitter, solltest du sie nicht verzehren. Dann enthält sie möglicherweise den giftigen Stoff Cucurbitacin, welcher Magenprobleme auslösen kann. Probiere einfach ein kleines Stück von dem Gemüse, um sicherzugehen.

Worauf wartest du noch? Ab an den Herd und in Windeseile steht ein dampfender Teller überbackene Zucchini mit Thunfisch auf dem Tisch. So lecker!

Bei uns findest du noch mehr leckere Zucchinirezepte. Zum Beispiel gefüllte Zucchini mit Mozzarella und Tomaten, falls du lieber keinen Fisch essen magst. Oder aber Zucchinipuffer nach einem Familienrezept. Die sind hinreißend gut. Und auch beim Grillen darf Zucchini nicht fehlen. Als gegrillte Zucchini mit Feta überzeugt sie auch die kritischsten Esser!