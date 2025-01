Diese 5 unbekannten Zitrusfrüchte bringen dich durch die Erkältungszeit

Was ist das Beste am Winter? Nein, ich spreche nicht von Schnee und Schlittenfahren, ich spreche von Zitrusfrüchten! Denn diese haben in Europa von November bis März Hauptsaison und sind damit – zumindest meiner Meinung nach – das, was den Winter aushaltbar macht. Neben den Klassikern wie Orangen, Zitronen und Limetten gibt es jedoch immer mehr Sorten, die ihren Weg in die Supermarktregale finden. Wir wollen uns ein paar dieser Sorten genauer anschauen. Also, Vorhang auf für die leckersten, unbekannten Zitrusfrüchte!

Diese unbekannten Zitrusfrüchte musst du probieren

Jetzt, im Winter, schmecken Zitrusfrüchte besonders süß und saftig. Die perfekte Zeit, um sich mit ihnen gegen umherfliegende Erkältungsviren zu schützen. Lange waren nur die Klassiker wie Orangen und Zitronen bekannt, doch das ändert sich gerade rasant. Zu jeder Saison gibt es neue Sorten zu entdecken, die ihren ganz besonderen Geschmack mit sich bringen. Diese kleine Übersicht soll dir helfen, falls du dich im Supermarkt mal nicht entscheiden kannst.

Sweety: die süße Grapefruit

Credit: stock.adobe.com/Liudmyla Vielleicht hast du im Obstregal schon mal eine Frucht gesehen, die ein wenig aussieht wie eine unreife Grapefruit. Die Chancen stehen gut, dass es sich dabei um eine Sweety, auch Oroblanco genannt, handelt.

Die Frucht ist eine Kreuzung aus einer säurefreien Pomelo und einer besonderen Grapefruit-Art. Sie ist meist kernlos und hat eine dicke, grüne Schale. Vom Geschmack her erinnert sie an die Grapefruit, ist jedoch süßer und etwas weniger bitter, was ihren Namen erklärt.

Pomelo: dicke Schale, viel dahinter

Wenn die Sweety eine grüne Grapefruit ist, ist die Pomelo, die auch als Pampelmuse bekannt ist, eine große. Die Frucht besitzt eine sehr dicke Schale und ein festes, wenig saftendes Fruchtfleisch. Dieses schmeckt wenig sauer, sehr süß und lässt sich aufgrund ihrer festen Struktur gut knabbern – jedoch musst du die Segmente erst aus einer dicken Umhüllung befreien.

Pomelos stammen aus den tropischen Regionen Südostasiens und gelten aufgrund ihrer sekundären Pflanzennährstoffe und Vitamine als sehr gesund. Credit: stock.adobe.com/New Africa

Unbekannte Zitrusfrucht, aber so lecker: Meyer-Zitrone

Credit: stock.adobe.com/Liudmyla Die ursprünglich aus China stammende Meyer-Zitrone ist ein aufsteigender Stern am Zitrus-Himmel.

Die Frucht entstand aus einer Kreuzung aus Zitrone und Orange und besitzt einen sauren, leicht orangenartigen, bitteren und relativ ätherischen Geschmack. Auch auffällig ist ihre sattgelbe Farbe, die Obstkörben und auch süßem Gebäck einen besonderen Touch verleiht.

Gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen Zitrone, Limone und Limette? Die Antwort haben wir in unserem Leckerwissen für dich zusammengefasst. Hier findest du auch weiteres, hilfreiches Küchenwissen. Wusstest du zum Beispiel, wie du richtig Kaki essen solltest? Oder ob du Rote Bete roh essen kannst? Klick dich doch mal durch!

Kumquat: klein, aber oho

Kumquats sind kleine Zitrusfrüchte mit einer Besonderheit: Du kannst sie ohne Probleme im Ganzen naschen. Sie sind etwa so groß wie Paranüsse und tieforange. Credit: stock.adobe.com/279photo

Ihr Fruchtfleisch schmeckt sauer und ist oftmals mit vielen Kernen versehen. Das Besondere an ihnen ist jedoch ihre Schale: Diese steckt voller ätherischer Öle und ist leicht bitter, schmeckt jedoch beim Draufbeißen gleichzeitig wunderbar süß. Perfekt als Beigabe zu Salaten, als Marmelade oder auch einfach nur so zum Naschen.

Zitronatzitrone

Zu guter Letzt möchten wir dir eine relativ unbekannte Zitrusfrucht vorstellen, die wir dennoch alle schon mal gegessen haben. Die Zitronatzitrone, auch Zedratzitrone oder Cedro genannt, besitzt kaum Fruchtfleisch.

Credit: stock.adobe.com/fabiomax Dafür aber eine wirklich dicke Schale. Diese eignet sich hervorragend, um aus ihr das namensgebende Zitronat 🛒 herzustellen, das Stollen und anderes Gebäck verfeinert.

Nun hast du einen Überblick über die unbekannten Zitrusfrüchte, die immer mehr Einzug in unsere Supermärkte halten. Was du damit machen kannst? Einiges! Probiere doch mal ein Carpaccio aus der Zitronatzitrone oder lege Meyer-Zitronen in Salz ein. Du wirst es lieben!

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.