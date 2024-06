Bulgur oder Couscous? Das sind die Unterschiede der Superfood-Stars

Hallo liebe Getreidefans! Heute werfen wir einen Blick auf zwei beliebte Produkte, die oft in der Küche verwendet werden: Bulgur und Couscous. Die kleinen Körner sind vielfältig einsetzbar und bringen Abwechslung in unsere Mahlzeiten. In diesem Artikel verraten wir dir, was Bulgur und Couscous voneinander unterscheidet und wie du sie in deiner Küche am besten einsetzen kannst.

So unterscheiden sich Bulgur und Couscous

Auch wenn die beiden Getreidesorten im ersten Moment gleich wirken und häufig in ähnlichen Gerichten eingesetzt werden, gibt es doch Unterschiede – in Herkunft, Zubereitungszeit und Geschmack.

Bulgur: das robuste Getreide mit Biss

Bulgur wird aus Hartweizengrütze hergestellt und hat einen robusten, nussigen Geschmack. Er ist besonders bekannt für seine bissfeste Textur, die ihn zu einer idealen Zutat für Salate und Beilagen macht. Bulgur ist in verschiedenen Mahlgraden erhältlich, von fein bis grob, wobei der Mahlgrad den Kochzeitpunkt beeinflusst. Die grobe Variante eignet sich gut für Eintöpfe und Suppen, während der feine Bulgur schneller gar ist und sich perfekt für Taboulé eignet.

Couscous: die zarte Grießkugel aus Nordafrika

Couscous stammt ursprünglich aus Nordafrika und wird aus gemahlenem Hartweizengrieß oder Gerste hergestellt. Im Vergleich zu Bulgur hat Couscous eine zartere Textur und eine kürzere Kochzeit. Der leicht nussige Geschmack macht ihn zu einer vielseitigen Basis für Hauptgerichte und Beilagen. Traditionell wird Couscous gedämpft, aber die Instant-Variante, die nur mit heißem Wasser übergossen wird, hat sich als schnelle Alternative etabliert.

Zubereitung: schnell, einfach und vielseitig

Die Zubereitung von Bulgur und Couscous ist denkbar einfach, was sie zu idealen Beilagen für geschäftige Tage macht. Bulgur wird in kochendem Wasser oder Brühe gegart und kann dann nach Belieben mit Gemüse, Kräutern und Gewürzen verfeinert werden. Couscous benötigt nur heißes Wasser zum Quellen. Du kannst ihn aber auch mit Gemüsebrühe aufpeppen oder mit Gewürzen nach deinem Geschmack verfeinern.

Kulinarische Vielfalt: Anwendungen in der Küche

Bulgur und Couscous sind wahre Allround-Talente in der Küche. Bulgur eignet sich hervorragend für Salate wie unseren türkischen Bulgursalat oder einen Schichtsalat mit Bulgur. Auch in Pilaw und als Beilage zu Fleisch- und Gemüsegerichten wie schmeckt Bulgur wunderbar. Seine körnige Textur absorbiert Aromen gut und verleiht Gerichten eine angenehme Substanz.

Couscous hingegen kann als Basis für Tajine-Gerichte, als Füllung für Gemüse wie bei unserem Butternut-Kürbis mit Couscous und Zucchini oder als Beilage zu Eintöpfen verwendet werden. Beide Körner passen wunderbar zu mediterranen, orientalischen und vegetarischen Gerichten. Oder in saisonale Gerichte wie den Rosenkohlsalat mit Couscous und Feta.

Ballaststoffreich und nährstoffreiche Getreide

Sowohl Bulgur als auch Couscous sind ernährungsphysiologisch wertvoll. Sie enthalten Ballaststoffe, die die Verdauung fördern, sowie Proteine und wichtige Mineralstoffe wie Eisen und Magnesium. Diese Körner sind nicht nur lecker, sondern auch eine gute Ergänzung zu einer ausgewogenen Ernährung.

Bulgur und Couscous mögen ähnlich aussehen, aber ihre Texturen, Geschmäcker und Kochzeiten unterscheiden sich deutlich. Beide bringen eine Fülle von kulinarischen Möglichkeiten mit sich, die es zu entdecken gilt. Ob du dich für den bissfesten Bulgur oder den zarten Couscous entscheidest, hängt von deinem persönlichen Geschmack und den Anforderungen deines Gerichts ab. Also, wag‘ dich in die Welt der Körner und entdecke neue kulinarische Horizonte!

