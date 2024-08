Food Trend oder Klassiker? Lecker ist dieser Nachtisch auf jeden Fall!

Seit einiger Zeit geistert ein einfaches Rezept im Internet umher. Es wird bei TikTok hochgelobt, berühmte Popstars schwärmen in Talkshows davon und es ist die Rede von einem „viralen Food Trend“. Es muss sich um etwas ganz Spezielles handeln, etwas noch nie Dagewesenes. Etwas mit ausgefallenen Zutaten vielleicht? Nun, nicht ganz. Es handelt sich vielmehr um Vanilleeis mit Olivenöl und Salz.

Vanilleeis mit Olivenöl und Salz: So schmeckt der Trend besonders lecker

Ja, du hast richtig gelesen. Vanilleeis mit Olivenöl und Salz ist eine wahre Internet-Sensation, seit der Popstar Dua Lipa 2022 ein Foto mit dem Titel „olive oil ice cream for the win“ postete. Schnell verbreitete sich das Dessert aus drei Zutaten im Internet.

Dabei hat die Sängerin mit ihrem Post keineswegs das Rad neu erfunden. Tatsächlich ist gelato con olio e sale ein Klassiker der italienischen Küche. Ich hörte erstmals in Jamie Olivers Italien-Kochbuch von dem Eis. Dort spricht er davon, dass man aufgrund der wenigen Zutaten darauf achten solle, nur die Besten zu verwenden.

Was braucht es also für Vanilleeis mit Olivenöl und Salz? Naja, genau das. Geh in den Supermarkt und suche am besten Bourbon-Vanilleeis, mit echter Vanille, nicht nur mit dem Aroma. Ob dieses vegan oder mit Kuhmilch ist, ist dir überlassen, nur schmecken sollte es intensiv. Obendrauf kommt ein ordentlicher Schuss Olivenöl. Hierbei musst du natives Olivenöl extra verwenden, denn raffiniertes schmeckt nach gar nichts. Wenn du die Möglichkeit hast, das Öl vor den Kauf zu probieren, wähle eines mit einem frischen, leicht grasartigen Geschmack. Zu guter Letzt kommen ein paar Meersalzflocken auf das Eis. Auch hier ist es wichtig, auf Qualität zu achten. Feines Salz schmeckt nicht so gut wie Grobes.

Noch besser schmeckt dieses Dessert, wenn du dein Vanilleeis selbst machst. Das geht auch ganz ohne Eismaschine! Noch Eis übrig? Dann mach dir direkt einen Affogato, Vanilleeis mit Espresso. Diesen kannst du mit etwas Wodka und Kaffeelikör zu einem Affogato Espresso Martini machen.

Vanilleeis mit Olivenöl und Salz ist also ein Dessert, das trotz seiner reduzierten Zutaten richtig dekadent sein kann. Und du kannst es sogar noch besser machen: Verfeinere es, je nach Saison, mit weiteren Zutaten. Himbeeren schmecken gut dazu, ebenso wie Kürbiskerne. Deiner Fantasie sind, wie immer, keine Grenzen gesetzt und erlaubt ist, was schmeckt!