Vanilleextrakt: So machst du es einfach selbst

In dem einen oder anderen Rezept wird dir sicher schon einmal aufgefallen sein, dass Vanilleextrakt als Zutat angegeben ist. Verwendet wird der Aromastoff, der aus Vanilleschoten hergestellt wird, meist zum Verfeinern von Backwaren, Desserts oder manchmal auch von Getränken. Mittlerweile kann man Vanilleextrakt zwar in den meisten Supermärkten in der Backabteilung finden. Günstiger ist es aber, wenn du es einfach selbst herstellt. Hier ist das Rezept!

Selbst gemachtes Vanilleextrakt aus 2 Zutaten

In vielen Backrezepten spielt Vanilleextrakt eine wichtige Rolle. Das Aroma sorgt in Süßspeisen für eine intensive Vanillenote, ohne, dass du viele Vanilleschoten auskratzen und in das Gericht geben musst. Echte Vanille ist schließlich teuer und vom Extrakt brauchst du oft nur wenige Tropfen. Doch auch für Vanilleextrakt aus dem Supermarkt musst du ganz schön tief in die Tasche greifen. Es gibt jedoch eine günstigere Lösung: Vanilleextrakt einfach selber machen. Dafür brauchst du nur zwei Zutaten und etwas Zeit.

Du möchtest einen Kuchen backen und im Rezept steht unter den Zutaten Vanilleextrakt. Das Aroma jetzt schnell herzustellen, wenn du es brauchst, funktioniert allerdings nicht, denn es braucht mindestens acht Wochen Zeit zum Ziehen, damit es seinen vollen Geschmack optimal entfalten kann.

Vanilleextrakt selber zu machen lohnt sich dennoch. So hast du immer genug davon im Haus für spontane Back-Sessions und bist nicht auf die viel zu kleinen und viel zu teuren Fläschchen mit dem Extrakt aus dem Supermarkt angewiesen. Und es gibt noch einen Vorteil: Bei deiner eigenen Varianten Vanilleextrakt weißt du ganz genau, was drin ist. Günstiger wird es auf Dauer auch.

Kuchen oder Muffins? Wir wollen’s wissen und fragen dich: Was isst du lieber? Verrate es uns auf unserem Instagram-Kanal!

Display content from Instagram An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Für selbst gemachtes Vanilleextrakt brauchst je nach Qualität und Intensität der Schoten, drei bis fünf Vanillestangen. Die schneidest du auf, lässt das Mark aber drin. Gib die Schoten in ein Glas und gieße Wodka mit 40 Prozent Alkoholgehalt dazu. Die Vanille sollte vollständig mit Flüssigkeit bedeckt sein. Dann verschließt du das Glas und stellst es zum Ziehen für acht Wochen an einen dunklen und kühlen Ort. Schüttle das Glas in der Zeit ab und zu kräftig durch. Danach kannst du loslegen und deinen ersten Kuchen mit dem selbst hergestellten Vanilleextrakt backen oder das Glas verschenken.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Möchtest du noch mehr selber machen statt zu kaufen? Probiere es doch mal mit einem Bärlauchsalz aus der eigenen Küche oder selbst gemachten Kräutertee. Mit diesem Rezept musst du nie wieder Ketchup kaufen.

Vanilleextrakt Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 5 Minuten Min. Ruhezeit 56 Tage d Gesamtzeit 56 Tage d 5 Minuten Min. Portionen 1 Glas Kochutensilien 1 Schraubglas à 250 ml Zutaten 1x 2x 3x 3-5 Vanilleschoten

250 ml Wodka mind. 40 % Alkohol Zubereitung Schneide die Vanilleschoten 🛒 der Länge nach auf. Kratze das Mark aber nicht heraus.

Fülle die aufgeschnittenen Vanilleschoten in ein verschließbares Glas. Schneide sie bei Bedarf kleiner, sollte sie zu lang sein.

Gieße den Wodka dazu und achte darauf, dass die Schoten dabei vollständig mit Flüssigkeit bedeckt sind. Verschließe das Glas fest.

Stelle das Glas danach für 8 Wochen zum Ziehen an einen dunklen, kühlen Ort. Schüttle es gelegentlich immer mal kräftig durch. Danach kannst du es zum Backen oder Kochen verwenden.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.