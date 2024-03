Vegane Hähnchenkeulen: Genuss ohne Fleisch

Erhitze Essig, Zucker und Salz in einem kleinen Topf, bis sich der Zucker und das Salz mit dem Essig verbinden. Vermische dann die Essig-Zucker-Salz Mischung mit dem Reis und lass ihn abkühlen. Währenddessen koche die rote Beete, falls sie nicht bereits gekocht ist.

Erhitze die Sojamilch in einem Topf bei geringer Hitze auf etwa 100 °C, ohne sie umzurühren. Nach 4-5 Minuten sollte sich eine Haut bilden. Löse die Haut vom Rand des Topfes. Tipp: Wenn du mit einem Fächer Luft über die Oberfläche der Sojamilch wedelst, bildet sich die Haut etwas schneller.

Schäle die Pastinake und forme sie mit einem Messer in die Form von Hähnchenkeulen-Knochen.

Zum Zusammenbau befeuchte zunächst deine Hände leicht und gib etwa 2 EL der Reisfüllung in deine Handfläche. Lege dann den Pastinaken-Knochen in die Reisfüllung und drücke sie um die Pastinake, sodass sie wie eine Hähnchenkeule geformt ist. Rolle nun die Reis-Keulchen einzeln in die Sojahaut ein.