Vegane Kürbis-One-Pot-Pasta für faule Köche

Dieses schnelle Rezept für wirklich schnell zubereitete vegane Kürbis-One-Pot-Pasta hat eine gute Chance, dein neues Lieblingsrezept für die Kürbiszeit zu werden. Schnell, ohne viel Arbeit und echt lecker!

Kürbis-One-Pot-Pasta: dein Lebensretter bei großem Hunger und wenig Zeit

One-Pot-Gerichte haben mir schon oft im Konflikt zwischen knurrendem Magen und viel zu großer Müdigkeit geholfen. Denn wir alle kennen die Situation: ein anstrengender Arbeitstag und ein darauffolgender noch anstrengenderer Heimweg. Und Zuhause angekommen willst du dich eigentlich nur noch auf die Couch werfen und nichts mehr machen. Vor allem nicht noch eine Stunde in der Küche verbringen und Unmengen an Geschirr dreckig machen. Und doch knurrt der Magen laut vor sich hin und kann nicht ignoriert werden. Diese vegane Kürbis-One-Pot-Pasta mit einem Hokkaido-Kürbis wird dir in solchen Momenten ein Retter in der Not sein.

Zugegeben, ein kleines bisschen Arbeit fällt an, aber die ist schnell erledigt, vor allem, wenn du eine Küchenmaschine🛒 bei dir stehen haben solltest. Dann kannst du dir den anstrengendsten Teil fast komplett sparen. Aber auch ohne so einen Küchenhelfer stellt die Kürbis-One-Pot-Pasta keine Herausforderung dar. Versprochen!

Halbiere als erstes den Kürbis, entkerne und raspele ihn grob. Wenn du das erledigt hast, ist das Meiste auch schon geschafft. Danach kommen Kürbis, Nudeln, Gemüsebrühe, vegane Sahne und wenn du möchtest eine geschnittene Chilischote zusammen mit 700 Milliliter Wasser in einen großen Topf.

Bringe das Wasser einmal zum Kochen und lasse es danach für acht bis zehn Minuten köcheln, während du alles regelmäßig umrührst. Am Ende kannst du alles nochmal mit Salz und Pfeffer abschmecken und etwas warten, bis die Flüssigkeit vollständig aufgesogen ist.

Du kannst die vegane Kürbis-One-Pot-Pasta direkt so essen oder noch mit ein wenig frischen Kräutern und einem veganen Reibekäse servieren. Lass es dir schmecken!

