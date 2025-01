Lecker durch den Veganuary mit veganer Leberwurst

Als Kind habe ich es geliebt, in ein dick mit Leberwurst bestrichenes Brot zu beißen. Mein erstes Lieblingsgericht sozusagen. Heute kommt die Wurst bei mir aus vielerlei Gründen nicht mehr auf den Tisch. Auf den bewährten Geschmack möchte ich aber dennoch nicht ganz verzichten. Zum Glück lässt sich mit ein paar Handgriffen und etwas Kreativität eine pflanzlicher Ersatz zubereiten, der an die Leberwurst von früher erinnert und doch komplett fleischfrei ist. Glaubst du nicht? Dann entdecke gleich unser Rezept für vegane Leberwurst.

Vegane Leberwurst einfach selber machen

Magst du es zum Frühstück gerne herzhaft, hast aber trotzdem keine Lust auf Wurst auf dem Brötchen? Dann ist unsere vegane Leberwurst die perfekte Alternative. Der pflanzliche Aufstrich besteht lediglich aus Kidneybohnen, Räuchertofu, Zwiebel, Knoblauch, etwas Öl, Senf sowie Gewürzen und ist ohne Aufwand in 20 Minuten zubereitet. Das Beste: unsere Leberwurstvariante schmeckt trotzdem deftig und das ganz ohne einen Krümel Fleisch. Lust, die vegane Leberwurst auszuprobieren? In unserem Rezept erfährst du Schritt für Schritt wie es geht.

Für die pflanzliche Leberwurst schneidest du Zwiebel und Knoblauch klein und Räuchertofu in Würfel. Dann brätst du alles in einer Pfanne mit Öl goldbraun an. Gib den Pfanneninhalt in einen Mixer zusammen mit den restlichen Zutaten. Püriere alles gut durch, sodass eine cremige, streichfähige Masse entsteht. Sollte die Konsistenz etwas zu fest sein, gib einfach noch etwas Öl zusätzlich hinzu. Abgefüllt in verschließbare Gläser hält sich der Aufstrich im Kühlschrank rund drei Tage. So weit wird es wohl nicht kommen, denn vermutlich hast du sie vorher längst aufgegessen.

Für Abwechslung auf dem Frühstückstisch sorgen auch unsere anderen pflanzlichen Aufstriche. Nur aus Gemüse und Gewürzen bestehen zum Beispiel dieser mediterrane Aufstrich Zacusca und der Auberginen-Klassiker Baba Ganoush. Auch der cremige Avocado-Cashew-Aufstrich verzichtet auf tierische Lebensmittel, spart aber keineswegs am Geschmack.