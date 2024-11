Ohne viel Abwasch: One-Pot-Pasta mit Roter Bete aus dem Ofen

Wer kennt es nicht: Das Verlangen nach leckere Pasta, aber ohne die Lust, lange in vorm Herd stehen zu wollen? Und der Abwasch danach schreckt noch mehr ab. Wie wäre es dann mit einer One-Pot-Pasta aus dem Ofen? Hier kommt das Rezept für unsere vegane Variante.

Vegane One-Pot-Pasta direkt aus dem Ofen

Ja, du hast richtig gehört, alles kommt zusammen in einen Topf und ab in den Ofen damit. Kein lästiges Abgießen des Wassers, keine extra Pfanne für die Soße – einfach alles in einem. Das spart nicht nur Zeit, sondern auch jede Menge Abwasch. Perfekt, oder?

Unsere vegane One-Pot-Pasta aus dem Ofen liegt in Sachen Schnelligkeit und Geschmack ganz weit vorne. Weil alles in einem Topf gart, verbinden sich die Aromen miteinander und die Nudeln saugen den vollen Geschmack auf.

Wir bereiten die One-Pot-Pasta mit Roter Bete, Babyspinat und Cashewnüssen zu, aber sie lässt sich natürlich ganz nach Belieben abwandeln und verfeinern. Auch nicht-vegane Varianten mit Feta oder Fleisch sind möglich.

Mit unserem einfachen Rezept sparst du Zeit und Energie und am Ende bleibt mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben – wie das Genießen dieses köstlichen, selbst gemachten Gerichts!

