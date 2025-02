Vegane Oreo-Pralinen mit weißer Schokolade und Kokos: ein schokoladiger Traum

Fülle die Schokolade mit einem Löffel in die Pralinenform und streiche sie einmal bis zum oberen Rand. Gieße alternativ, sobald sie richtig flüssig ist, die gesamte geschmolzene Schokolade in die Form, drehe die Form anschließend über dem Topf um und lass die überschüssige Schokolade wieder heraustropfen. Stelle die Form für 30 Minuten in den Kühlschrank.