Vegane Paprikacreme: lecker auf dem Frühstücksbrot

Hast du Vorsätze für das neue Jahr? Vielleicht sich bewusster ernähren und eine Zeitlang auf tierische Lebensmittel und Fleisch zu verzichten? Da haben wir was für dich. Ein guter Start in den Veganuary ist unsere vegane Paprikacreme fürs Frühstücksbrot. Die schmeckt lecker und ist im Nu zubereitet. Wie das geht, zeigen dir hier.

Einfaches Rezept für vegane Paprikacreme

Vegan? Das bedeutet nicht, dass dein Essen langweilig und fad schmecken muss. Mit einem intensiven Aroma nach geräucherter Paprika überrascht dich unsere Paprikacreme, die schon das Frühstück zu einem echten Tages-Highlight werden lässt. Die Zutaten für den Aufstrich sind leicht zu bekommen und die Zubereitung ist ebenfalls im Handumdrehen erledigt.

Herzstück unserer veganen Paprikacreme sind natürlich Paprikaschoten. Die werden für einen besseren Geschmack im Ofen auf einem Backblech rund eine Viertelstunde geröstet, bis die Haut Blasen wirft und schwarz wird. Während das Gemüse im Ofen ist, röstest du Sonnenblumenkerne in einer Pfanne ohne Fett an, bis sie leicht goldbraun werden. Danach ziehst du die Haut der Paprika vorsichtig ab und gibst sie zusammen mit den Kernen, dem Saft und dem Abrieb einer halben Zitrone, Knoblauch, Öl, edelsüßes und geräuchertes Paprikapulver, Kreuzkümmel und Oregano in einen Mixer. Püriere alle Zutaten solange durch, bis du eine cremige Masse hast und fülle sie dann in eine Schüssel oder ein Glas um.

Tipp: Ist dir die Konsistenz der Creme noch zu fest, füge noch ein wenig Olivenöl hinzu, um eine weichere Textur zu erhalten.

Die vegane Paprikacreme schmeckt fantastisch am Morgen auf dem Brot oder Brötchen zum Frühstück. Aber auch als Dip zu Gemüse ist sie eine gute Wahl.

Weitere Aufstriche und Dips ohne tierische Zutaten gesucht? Dann können wir von Leckerschmecker weiterhelfen. Auch eine Salsa Romesco ist komplett vegan, ebenso wie dieser weiße Bohnenaufstrich oder unser Hummus aus schwarzen Bohnen.