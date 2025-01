Rote-Bete-Tarte-Tatin: So lecker ist vegane Küche

Wir bei Leckerschmecker sind große Fans des Veganuary. Auf unserer Seite findest du schon zahlreiche vegane Rezepte zum Ausprobieren. Heute kommt noch ein weiteres hinzu: die vegane Rote-Bete-Tarte-Tatin. Lust, sie mit uns zu backen?

Einfaches Rezept für vegane Rote-Bete-Tarte-Tatin

Der Veganuary ist eine jährliche Kampagne, die Menschen weltweit dazu ermutigt, im Januar eine rein pflanzliche Ernährung auszuprobieren. Der Name setzt sich aus den Wörtern „vegan“ und „January“ (Englisch for Januar) zusammen.

Januar ist der perfekte Monat dafür, denn zu Beginn des Jahres sind viele Menschen motiviert, etwas Neues auszuprobieren oder gesündere Gewohnheiten zu entwickeln. Außerdem ist der Veganuary auch unter Prominenten, bei Restaurants oder in den sozialen Medien sehr beliebt.

Bei einer Tarte Tatin handelt sich im eigentlichen Sinne um einen französischen Apfelkuchen, der gern zum Dessert gereicht wird. Es gibt mittlerweile aber auch viele süße sowie herzhafte Varianten des Klassikers wie diese vergane Rote-Bete-Tarte-Tatin.

Das Besondere an einer Tarte Tatin ist ihre Zubereitung. Denn sie wird „falsch“ herum gebacken. Einer Legende nach entstand das Gericht in der französischen Kleinstadt Lamotte-Beuvron, als die Schwestern Stéphanie und Caroline Tatin Ende des 19. Jahrhunderts versehentlich einen Apfelkuchen „falsch herum“ in den Ofen schoben. Was als Missgeschick begann, wurde schnell zum Lieblingsgericht ihrer Gäste.

Auch die vegane Rote-Bete-Tarte-Tatin backen wir so. Wir verteilen das Gemüse in einer Pfanne, bedecken es anschließend mit dem Teig und schieben sie dann in den Ofen. Zum Schluss toppen wir die Tarte noch mit etwas veganem Hirtenkäse und Kräutern.

