Schalotten-Tarte-Tatin: die Neuauflage des französischen Klassikers

Ein französisches Gericht mit einem Twist: Die Schalotten-Tarte-Tatin bereitest du, wie der Name schon sagt, mit Schalotten zu. Außerdem benutzen wir rote Bete: das sorgt nicht nur für mehr Geschmack, sondern auch für eine schöne satte Farbe. Dieses Gebäck kann sich sehen lassen! Ursprünglich wird eine Tarte Tatin mit Äpfeln zubereitet, aber Regeln sind schließlich dazu da, um gebrochen zu werden.

Schalotten-Tarte-Tatin: eine Weiterentwicklung des Klassikers

Ob als Dessert mit Äpfeln, Birnen, Quitten oder herzhaft mit Schalotten: Das Besondere an der Tarte Tatin ist die Tatsache, dass der Belag der Tarte nicht auf den Teig gelegt und dann gebacken wird. Stattdessen machst du alles umgekehrt. Der Belag liegt während der Zubereitung unten in der Form und wird mit dem Teig zugedeckt. Anschließend stürzt du deine Kreation, in diesem Fall unsere Schalotten-Tarte-Tatin, auf einen Servierteller. Dieser Prozess sorgt für eine schöne Optik.

Wie so oft bei leckeren Küchen-Klassikern ist die Entstehung der Tarte Tatin einem glücklichen Zufall zu verdanken. Dieser ereignete sich Ende des 19. Jahrhunderts in der Küche des Hotels „La Maison Tatin“ in Lamotte-Beuvron, einem kleinen französischen Städtchen in der Nähe von Orleáns. Geführt wurde das Hotel, das übrigens bis heute in Betrieb ist, von den beiden Schwestern Stéphanie und Caroline Tatin. Der Legende nach soll der Schwester Stéphanie ein fertiger Apfelkuchen aus den Händen gefallen sein.

Um den auf der Oberseite gelandeten Kuchen noch zu retten, soll Stéphanie ihn umgekehrt in eine Form gelegt und mit Teig bedeckt erneut gebacken haben. Das Ergebnis begeisterte die Hotelgäste so sehr, dass die Tarte bis heute ein Aushängeschild des Hotels geblieben ist und den Namen der Schwestern trägt. Was lernen wir daraus? Ärgere dich nicht über vermeintlich missglückte Gerichte, sondern überlege dir einen schönen Namen und feiere den glücklichen Küchen-Zufall.

Für die Schalotten-Tarte-Tatin kannst du auch herkömmliche Küchenzwiebeln verwenden. Unsere herzhafte Tarte-Tatin mit Zwiebeln ist der Beweis dafür. Wenn du das Original ausprobieren willst, das Carolines zufälligen Kreation sehr nahekommt, schau doch auf unserem Tarte-Tatin-Rezept mit Äpfeln vorbei. Und für eine frische Note sorgt unsere Zitronentarte!