Veganer Chai-Kuchen: gemütliche Gewürzmagie

Chai Latte zählt zu einem meiner liebsten Teegetränke. Würzig, warm, cremig – alles, was man sich wünscht. Als ich diesen veganen Chai-Kuchen also das erste Mal bei meiner besten Freundin probiert habe, war ich sofort hin und weg – Am liebsten hätte ich gerne jeden Tag ein Stück davon zu meinem Kaffee. Bereits mit dem ersten Bissen hüllen dich der verführerische Duft von Zimt, Kardamom, Ingwer und Nelken ein – die unverwechselbaren Aromen eines traditionellen Chai, der die Sinne wärmt und uns einen wohligen Genussmoment schenkt. Der aromatische Gewürztee aus Indien hat eine lange Tradition und ist für seine heilsamen Zutaten bekannt. Die Mischung aus exotischen Gewürzen regt nicht nur unseren Kreislauf an, sondern sorgt auch für mehr innere Ausgeglichenheit.

Rezept für veganen Chai-Kuchen: aromatischer Genuss für die Kaffeepause

Bis auf die üblichen Chai-Gewürze und Backzutaten brauchst du nicht viel. Einiges davon hast du bestimmt bereits zu Hause. Wenn dich also das nächste Mal die Lust auf Süßes und der Kuchenhunger packt, dann könnte das Rezept für diesen veganen Chai-Kuchen genau das richtige für dich sein.

Du hast gerade keine gemahlenen Nelken, Kardamom- sowie Ingwerpulver und Co. im Vorratsschrank? Vielleicht hast du ja aber irgendwo noch eine Packung mit Chai-Tee parat. Den Inhalt der Teebeutel kannst du genauso gut in deine Kuchenmischung geben, um für den unvergleichbar würzigen Chai-Geschmack zu sorgen.

Wenn du öfter backst, könnte sich womöglich die Anschaffung einer Küchenmaschine 🛒 lohnen. Damit ist der Teig im Handumdrehen zubereitet.

Ganz gleich, ob für den Geburtstag eines Lieblingsmenschen, zum Einstand bei der Arbeit oder für den nächsten Kaffeeklatsch unter Freundinnen, probiere doch auch mal unser Rezept für diesen winterlichen Apfel-Cranberry-Kuchen! Genauso lecker und schnell zubereitet sind übrigens dieser Orangen-Joghurt-Kuchen und unser Hot Milk Cake.

Veganer Chai-Kuchen Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Zubereitungszeit 50 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 5 Minuten Min. Portionen 12 Stücke Kochutensilien 1 Kastenform

Backpapier zum Auslegen der Kastenform Zutaten 1x 2x 3x Für den Kuchen: 350 g Mehl

2 EL Speisestärke

120 g Rohrohrzucker

1/2 TL Ingwerpulver

1/2 TL Zimt

1/4 TL Kardamom gemahlen

1/4 TL Nelken gemahlen

1/4 TL Muskatnuss gemahlen

1/4 TL Bourbon Vanille gemahlen

1 Prise Salz

1 TL Backpulver

1/2 TL Natron

75 g Margarine

120 g veganer Joghurt

300 ml vegane Milch Für das Frosting: 30 ml vegane Milch

30 g Puderzucker

1/2 TL Zimt Zubereitung Heize den Ofen auf ca.175 Grad (Umluft) oder ca. 195 (Ober-Unterhitze) vor.

Lege deine Backform mit Backpapier aus.

Vermenge in einer großen Schüssel alle trockenen Zutaten miteinander.

Vermische in einer separaten Schüssel die Margarine, veganen Joghurt und vegane Milch zu einer homogenen Masse.

Füge die Margarine-Joghurt-Milch-Mischung zu den trockenen Zutaten und verrühre alles so lange miteinander, bis ein glatter Teig entstanden ist.

Gib den fertigen Kuchenteig gleichmäßig in deine Kastenform.

Backe den Chai-Kuchen für ca. 50 Minuten im Ofen. Prüfe mit einem Holzstäbchen, ob der Kuchen innen durch ist. Kommt das Stäbchen ohne Teigreste zurück, ist der Kuchen fertig.

Während der Chai-Kuchen backt, rühre dein Frosting an. Vermische dafür vegane Milch mit Puderzucker und Zimt.

Nachdem der Kuchen einige Minuten abgekühlt ist, kannst du das Frosting verteilen. Notizen Du kannst den Chai-Kuchen zusätzlich mit Sternanis dekorieren. Damit wird er zum Hingucker!

