Passend zum Veganuary: Linsensalat mit Tofu

Spüle die Linsen unter kaltem Wasser ab. Gib sie in einen Topf und bedecke sie mit ca. 300 ml gesalzenem Wasser. Koche sie auf und lass sie abgedeckt aufkochen und anschließend auf niedriger Stufe ca. 25 Min. köcheln, bis sie bissfest sind.

Wasche in der Zwischenzeit die Frühlingszwiebeln und entferne die Wurzelenden. Schneide die weißen und grünen Teile getrennt voneinander in dünne Ringe.

Erhitze 1 EL Öl in einer Pfanne und röste die weißen Teile der Frühlingszwiebeln und die gehackten Mandeln darin 2 Minuten an. Salze beides leicht und gib es danach auf einen Teller.

Tupfe den Tofu trocken und schneide ihn in Würfel.

Säubere die Pfanne und erhitze 2 EL Öl darin. Brate die Zucchini darin 5 Minuten an. Salze sie leicht. Gib dann die grünen Teile der Frühlingszwiebeln hinzu und brate sie etwa 1 Minute mit. Würze mit Salz und Pfeffer.

Wische die Pfanne erneut aus und erhitze das restliche Öl darin. Salze den Tofu und braten ihn von allen Seiten 4 Minuten goldbraun an.

