Veganer Nacho-Salat: knackig, knusprig, frisch im Veganuary

Zu einer Feier eingeladen und voreilig versprochen, einen Salat beizusteuern? Statt schon wieder einen Nudel- oder Kartoffelsalat mitzubringen, wie man ihn auf jeder Party findet, bereite zur Abwechslung diesen veganen Nacho-Salat zu! Der bleibt garantiert allen in Erinnerung.

Veganer Nacho-Salat: auf dem besten Weg zum Klassiker

Der vegane Nacho-Salat lässt sich kinderleicht zubereiten, schmeckt großartig und kombiniert harmonisch abgestimmte Zutaten miteinander: knackig-frischer Salat, veganes Hackfleisch und knusprige Nachos. So lecker, dass du ihn immer wieder machen möchtest. Zugegeben, mit einem leichten Salat hat dieser vegane Nacho-Salat nicht mehr viel zu tun. Er fällt eher in die Comfort-Food-Sparte.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Alles, was du dafür brauchst, solltest du im nächsten Supermarkt finden. Und dann kann es direkt losgehen. Du musst beim Einkaufen nur auf die Inhaltsstoffe der Nachos und der Salsa achten, da diese manchmal Milchbestandteile enthalten. Ansonsten ist dieses Gericht denkbar schnell zubereitet und bietet sich perfekt für einen Film- oder Spieleabend mit Freunden an.

Brate zunächst das vegane Hackfleisch in einer Pfanne 🛒 an und stelle es zur Seite, damit es während der restlichen Zubereitung etwas abkühlen kann. Schneide und wasche Salat und Gemüse und schichte alles in einer Schüssel aufeinander. Du kannst sowohl die Reihenfolge als auch die Dicke der Schichten variieren und es so anpassen, wie es für dich am besten passt. Besonders schön wirkt der Salat, wenn er in einer durchsichtigen Schüssel angerichtet wird. Lass es dir schmecken!

Schaue dir unbedingt auch unsere anderen Nacho-Rezepte auf Leckerschmecker an! Wenn du Lust auf einen scharfen Salat mit Nachos hast, musst du Cowboy-Kaviar ausprobieren. Für einen weiteren, super schnellen Partysnack wären vielleicht die Loaded Nachos aus dem Airfryer etwas für dich? Und falls du auf der Suche nach einem selbstgemachten Nachodip bist, dann schaue dir dieses Rezept für veganen Käse-Dip an.

Veganer Nacho-Salat Dominique 5 ( 2 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 25 Minuten Min. Portionen 6 Zutaten 1x 2x 3x 1 Zwiebel

2 Knoblauchzehen

400 g veganes Hackfleisch

1 Eisbergsalat

4 Tomaten

1 rote Paprika

1 gelbe Paprika

1 Dose Kidneybohnen

1 Dose Mais

500 ml Salsa

300 g vegane Crème fraîche

1 Tüte Tortillachips Zubereitung Schäle die Zwiebel und die Knoblauchzehen und hacke beides klein.

Brate das vegane Hackfleisch zusammen mit Knoblauch und Zwiebel nach den Angaben auf der Packung an. Lass es anschließend abkühlen.

Wasche Salat, Tomaten und Paprika und schneide sie in kleine Stücke. Gieße Bohnen und Mais ab.

Schichte in einer großen Schüssel von unten nach oben: Salat, Tomaten, Paprika, veganes Hackfleisch, ein Viertel der Salsasoße, Bohnen, Mais, die Hälfte der veganen Crème fraîche, ein weiteres Viertel Salsa und Nachos. Wiederhole die Schichtung und verteile den Rest der veganen Crème fraîche und Salsa darauf. Falls Nachos übrig sind, zerbrösele und streue sie über den Salat.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.