Veganer Rahmkohlrabi schmeckt genauso gut wie von Oma

Rahmgemüse ist eine Beilage, die mich immer wieder an keine Kindheit erinnert. Es war ein echter Klassiker im Kindergarten und in der Schule, über den ich mich jedes Mal freute, wenn er auf dem Speiseplan stand. Ganz besonders mochte ich neben Rahmspinat auch Kohlrabi in der sämigen Soße. Dazu wollte ich eigentlich nur noch Kartoffeln, und ich war glücklich. Wer braucht da schon Fleisch? Ganz unter diesem Motto steht auch dieser vegane Rahmkohlrabi, der sich pünktlich zum Veganuary als leckere Beilage präsentiert.

Rezept für Rahmkohlrabi: Kindheitserinnerungen inklusive

Aber nicht nur in der Schule und im Kindergarten war die Beilage ein Hit. Auch bei meinen Großeltern kam sie oft auf den Tisch. Immerhin wussten meine Omas, was ihre Enkel gerne aßen, und freuten sich, wenn die Teller ratzekahl leer geputzt waren. Wer sich tierfrei ernährt, muss auf diesen klassischen Genuss aber nicht verzichten, sondern kann sich einfach eine Portion veganen Rahmkohlrabi zubereiten.

Das geht ganz leicht und erfordert keine extravaganten Zutaten. Herkömmliche Butter ersetzt man einfach mit einer pflanzlichen Alternative, bei der Milch ist es ebenso. Ansonsten stehen auf der Liste nur noch Kohlrabis, eine Zwiebel, Mehl für eine Mehlschwitze, Salz, Pfeffer, Muskatnuss und frische Petersilie.

Übrigens: Auch veganer Rahmspinat ist eine leckere Beilage.

Schäle zunächst den Kohlrabi und schneide ihn in gleich große Stifte oder Würfel. Diese werden im Anschluss in einem Topf 🛒 gesalzenem Wasser gekocht. Achtung: Sie sollten nicht weich sein, sondern stattdessen noch etwas Biss haben. Während der Kohlrabi kocht, kannst du die Zwiebel hacken und in pflanzlicher Butter anschwitzen. Dann rührst du Mehl ein, sodass es keine Klumpen bildet, und gießt sowohl Pflanzenmilch als auch etwas vom Kochwasser des Kohlrabis dazu – aber immer nur schluckweise, damit die Soße nicht zu flüssig wird.

Nun kannst du den Kohlrabi unterheben und die Beilage mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss abschmecken. Lass den veganen Rahmkohlrabi noch einige Minuten leise köcheln, bevor du ihn mit gehackter Petersilie bestreust und servierst.

Du willst mehr Rezepte mit Kohlrabi ausprobieren? Dann empfehlen wir dir, Kohlrabi mal in der Heißluftfritteuse zuzubereiten. Aber auch diese Kohlrabi-Kokos-Suppe und gefüllter Kohlrabi mit Bulgur und Pilzen sind leckere Ideen.

Veganer Rahmkohlrabi Franziska 2.80 ( 10 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 3 Kohlrabis

Salz

1 Zwiebel

2 EL pflanzliche Butter

1 EL Mehl

200 ml pflanzliche Milch

Muskatnuss frisch gerieben

Pfeffer

frische Petersilie gehackt Zubereitung Schäle die Kohlrabis und schneide ihn in Stifte oder Würfel. Koche ihn anschließend 10 Minuten in gesalzenem Wasser, sodass er noch nicht ganz gar ist. Gieße ihn ab und fange ca. 250 ml Kochwasser auf.

Ziehe die Zwiebel ab und hacke sie. Schwitze die Zwiebelwürfel in Butter an.

Rühre das Mehl ein und rühre das Ganze 1-2 Minuten weiter.

Gieße die Milch unter Rühren dazu und nach und nach so viel Kochwasser, bis eine sämige Soße entstanden ist.

Hebe den Kohlrabi unter und würze das Ganze mit Muskatnuss, Salz und Pfeffer.

Lass den Kohlrabi in der Soße 3-5 Minuten sanft köcheln. Bestreue ihn vor dem Servieren mit gehackter Petersilie.

