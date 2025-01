Dieser cremige Rahmspinat ist unsere Lieblingsbeilage im Veganuary

Kennst du noch dein Lieblingsessen aus Kindertagen? Bei mir waren es ganz klar Fischstäbchen mit Kartoffelbrei und Rahmspinat. Oh, was habe ich mich gefreut, wenn dieses Gericht auf dem Tisch landete. Ich war früher eine nicht ganz so leicht zufriedenstellende Esserin, aber bei dieser Leckerei aß ich immer auf. Ab und zu zaubere ich sie mir auch heute noch selbst, und weil wir mitten im Veganuary stecken, gibt’s heute veganen Rahmspinat. Dazu schmecken panierte Gemüsesticks und Kartoffelpüree, und schon sind die Kindheitserinnerungen wieder da!

Rezept für veganen Rahmspinat: cremige Beilage

Spinat kann nicht so schlimm sein, wenn er Helden wie Popeye Superkräfte verleiht, oder? Ganz im Gegenteil, er steckt voller wichtiger Inhaltsstoffe. Er versorgt den Körper mit den Mineralstoffen Eisen, Kalium, Magnesium und Kalzium. Außerdem liefert er B-Vitamine und Vitamin C und verfügt über einen beträchtlichen Gehalt an Beta-Carotin. Deshalb darf dieser vegane Blattspinat gerne öfter auf dem Tisch stehen.

Schon gewusst? Die Comic-Figur Popeye, ein kerniger Seemann mit Pfeife im Mund, greift gern auf eine Dose Spinat zurück, um die Muskeln wachsen zu lassen. Mit diesem Trick besteht er zahlreiche Abenteuer und schlägt so manchen Fiesling in die Flucht. Zu Beginn seiner Karriere im Jahr 1919 spielte der Matrose nur eine Nebenrolle, war aber so beliebt, dass sein Erfinder ihn bald zum Star der gezeichneten Geschichten machte. Der hohe Spinatverbrauch des Seefahrers beruht allerdings auf einem Missgeschick: Damals nahm man an, dass Spinat deutlich mehr Eisen enthielt, vertauschte aber die Inhaltsstoffe von getrocknetem mit frischem Gemüse. Trotzdem wollte man mit dem etwas übellaunigen, im Herzen aber guten Comic-Helden dessen Fans dazu animieren, ebenfalls mehr Spinat zu verzehren, und auch Eltern nutzten die Comics dazu, ihren Kindern das oft unliebsame Gemüse schmackhaft zu machen.

Um den veganen Rahmspinat zuzubereiten, brauchst du nur wenige Zutaten: Neben frischem oder TK-Spinat benötigst du Zwiebeln, Knoblauch, pflanzliche Sahne und Crème fraîche sowie Öl, Salz, Pfeffer und Muskatnuss. Zunächst brätst du eine gehackte Zwiebel und zwei Knoblauchzehen in Öl an und gibst anschließend den Blattspinat dazu. Dünste ihn mit, bis er zusammenfällt, und gieße dann die Sahne dazu. Rühre gleich auch die Crème fraîche ein und schmecke das Ganze mit Muskatnuss, Salz und Pfeffer ab. Nun kannst du den Spinat noch pürieren 🛒, wenn du möchtest. Das war’s!

Liebst du Spinat, probiere als Nächstes eine Spätzle-Pfanne mit Spinat und Champignons oder unsere schnellen Nudeln mit Spinat und Walnüssen. Möchtest du weitere vegane Rezepte nachkochen, empfehlen wir die beispielsweise unseren mediterranen Gemüseeintopf oder eine mexikanische Reispfanne.

Veganer Rahmspinat Franziska keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 25 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 1 kg Blattspinat frisch oder TK

1 Zwiebel

2 Knoblauchzehen

Öl zum Anbraten

200 g pflanzliche Sahne

2 EL pflanzliche Crème fraîche

Salz und Pfeffer

Muskatnuss gerieben Zubereitung Wasche den Spinat und lass ihn abtropfen. Verwendest du TK-Ware, lass sie antauen und abtropfen.

Ziehe die Zwiebel und den Knoblauch ab und hacke beides fein. Schwitze die zwei Zutaten in Öl in einem großen Topf an.

Füge den Spinat hinzu und dünste ihn so lange mit, bis er zusammenfällt. Rühre dabei ab und zu um und würze alles mit Salz und Pfeffer.

Gieße die Sahne dazu und rühre die Crème fraîche ein. Lass alles aufkochen und schmecke abermals mit Salz und Pfeffer sowie Muskatnuss ab. Püriere den Spinat nach Belieben.

