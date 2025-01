Backe ein veganes Kartoffelgratin mit Zucchini und Aubergine

Wir lieben alles, was aus dem Ofen kommt, vor allem, wenn es mit Käse überbacken wird. Und dass das auch vegan schmeckt, das beweist unser Rezept für veganes Kartoffelgratin. Wenn das auf dem Tisch steht, läuft auch denjenigen das Wasser im Mund zusammen, die normalerweise nicht auf tierische Produkte verzichten. Also: Binde dir gleich die Schürze um und starte mit dem Kochen!

Rezept für veganes Kartoffelgratin: leicht gemacht und einfach lecker

Unser veganes Kartoffelgratin verfeinern wir durch die Zugabe von Zucchini und Aubergine. Im Prinzip ist es also ein Gemüsegratin, das du aber auch ganz leicht einfach nur mit Kartoffeln backen kannst. Wir haben uns für weiteres Gemüse entschieden, weil wir finden, dass diese Zutaten einfach wunderbar zusammenpassen. Das bedeutet, dass du auch andere Gemüsesorten verwenden kannst. Schau doch einfach mal, was sich noch so in deinem Kühlschrank befindet und eventuell verbraucht werden muss. Das vegane Kartoffelgratin schmeckt beispielsweise auch super mit Kohlrabi oder Rosenkohl.

Für die Soße weichen wir Cashewkerne ein. Wenn man die im Anschluss püriert und mit Milch aufkochen, wird daraus eine cremige, sämige Soße. Die verfeinern wir mit gebratenen Zwiebeln und Knoblauch, Muskatnuss, Salz und Pfeffer. Außerdem würzen wir sie mit Hefeflocken 🛒. Diese Zutat dient in der veganen Ernährung oft als Käseersatz und erinnert geschmacklich an dessen würziges Aroma.

Übrigens: Damit die unterschiedlichen Gemüsesorten beim Backen gleichmäßig gegart werden, solltest du die Kartoffeln hauchdünn schneiden. Das klappt besonders gut mit einem Gemüsehobel. Die Auberginen- und Zucchinischeiben können dagegen gern etwas dicker sein, da sie schneller gar sind als Kartoffeln.

Sind Soße und Gemüse fertig, kommt alles zusammen in eine Auflaufform und kann in den Ofen geschoben werden. Die Zeit kannst du nutzen, um schon einmal den Tisch zu decken. Und dann wünschen wir dir einen guten Appetit!

Auch unser Kürbisgratin schmeckt toll, ebenso wie unser Kartoffelgratin mit Pilzen. Oder vielleicht darf’s auch ein Kartoffel-Brokkoli-Gratin sein?

Veganes Kartoffelgratin Franziska keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 45 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 5 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 140 g Cashewkerne

750 g Kartoffeln

1 Zucchini

1 Aubergine

1 Zwiebel

2 Knoblauchzehen

Olivenöl zum Anbraten

240 ml Gemüsebrühe

240 ml pflanzliche Milch

50 g Hefeflocken

1 TL Muskatnuss gemahlen

Salz und Pfeffer

veganer Streukäse optional Zubereitung Weiche die Cashewkerne 20 Minuten in heißem Wasser ein und gieße sie danach ab.

Schäle derweil die Kartoffeln. Wasche die Zucchini und die Aubergine. Schneide alles in Scheiben.

Ziehe die Zwiebel und den Knoblauch ab, hacke beides und schwitze es in einem Topf mit Öl an.

Gib Cashews, Brühe, Milch und Hefeflocken dazu und püriere alles. Koche die Soße auf und schmecke sie mit Muskatnuss, Salz und Pfeffer ab.

Heize den Ofen auf 200 °C Ober-/ Unterhitze vor. Fette eine Auflaufform ein und schichte das Gemüse abwechselnd hinein.

Gieße die Soße darüber und streue optional Käse über den Auflauf. Backe das Gratin dann 45 Minuten.

