Versunkener Apfelkuchen: köstlich & nicht zu süß

Nimm die Butter, die zimmerwarm sein sollte, und gib sie zusammen mit dem Zucker in die Rührschüssel. Mithilfe des Handmixers oder der Küchenmaschine rührst du die Mischung cremig.

Vermenge in einer separaten Schüssel Weizenmehl, Backpulver, Salz und Zimt. Diese trockene Mischung gibst du nun abwechselnd mit der Milch zur Butter-Zucker-Eier-Masse und verrührst alles zu einem glatten Teig.