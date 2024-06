Dieser versunkene Erdbeerkuchen ist der Hit auf jeder Sommerparty

Auch wenn die Temperaturen derzeit noch recht kühl sind, nähern wir uns mit großen Schritten dem Sommer. Kaum eine Frucht steht so für den Sommer wie die saftig-frische Erdbeere. Sowohl Kinder als auch Erwachsene naschen gerne von den Früchten, die sich zu allerlei Leckereien verarbeiten lassen. Marmeladen, Salat, Kuchen – es gibt unzählige Rezepte. Dieser versunkene Erdbeerkuchen ist ein einfacher, aber raffinierter Kuchen, der sich sowohl für besondere Anlässe als auch für den Alltag eignet. So einfach bäckst du ihn!

Einfaches Rezept für versunkenen Erdbeerkuchen

Die Erdbeersaison geht von Mai bis Juli – genug Zeit also, die süßen Früchte zu genießen.

Der versunkene Erdbeerkuchen ist wirklich einfach zuzubereiten und gelingt auch Backanfängern. Aus Mehl, Zucker, Vanille-Puddingpulver, Eiern und Öl rührst du einen Teig an, den du dann in einer Backform füllst. Dann kommen die Erdbeeren obendrauf und der Kuchen in den Ofen. Der Clou: Die Erdbeeren versinken beim Backen teilweise im Teig. Das gibt dem Kuchen seinen Namen und eine tolle Optik.

Wer mag, kann den Erdbeerkuchen zum Schluss noch mit Puderzucker bestäuben. Und auch mit einem Klecks Sahne oder einer Kugel Vanilleeis macht der Kuchen eine gute Figur.

Erdbeeren sind im Sommer einfach die Königinnen unter den Früchten. Ihr leuchtend rotes Aussehen, ihr süß-fruchtiger Geschmack und ihre vielseitigen Zubereitungsmöglichkeiten machen sie zu einer der beliebtesten Obstsorten. Wer den versunkenen Erdbeerkuchen einmal gekostet hat, kann dies auf jeden Fall verstehen. Lass es dir schmecken!

Auf unserer Seite findest du selbstverständlich noch viele weitere Rezepte für Erdbeerkuchen. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Stück Erdbeer-Kokos-Torte oder einem Erdbeerkuchen mit Frischkäse aus der Kastenform? Der Erdbeer-Poke-Cake ist superlecker und kommt mit einer fruchtigen Überraschung daher.