Virgin Moscow Mule: Wir feiern Dry January

Mit dem neuen Jahr kommen auch immer wieder die guten Vorsätze. Ein mittlerweile globales Phänomen ist der Dry January, bei dem man den ganzen Monat Januar auf Alkohol verzichtet. Lecker darf es trotzdem sein – das beweist unser heutiges Rezept für Virgin Moscow Mule.

Rezept für Virgin Moscow Mule

Dank Social Media hat sich die Idee für den Dry January auf der ganzen Welt verbreitet und ist zu einem regelrechten Trend geworden. Immer mehr Menschen schließen sich ihm an und verzichten vier Wochen oder länger auf Alkohol.

Der Moscow Mule hat seine Wurzeln in den 1940er-Jahren in den USA. Ursprünglich entstand der alkoholische Cocktail, um die damals wenig beliebte Spirituose Wodka und das exotisch wirkende Ginger Beer einem breiteren Publikum schmackhaft zu machen. Serviert in einem markanten Kupferbecher, entwickelte sich der Drink schnell zu einem Klassiker. Heute ist der Moscow Mule auf der ganzen Welt bekannt. Seine alkoholfreie Variante, der Virgin Moscow Mule, steht dem Original in nichts nach – weder im Geschmack noch in der Präsentation.

Für den Mocktail benötigst du Ingwerlimonade (Ginger Beer), frischen Ingwer, eine Limette, Gurke und Minze. Limettensaft und Zuckersirup kommen anstelle des Wodkas in den Mocktail.

Wer die typischen Kupferbecher nicht im Haus hat, kann den Virgin Moscow Mule selbstverständlich auch in einem Glas seiner Wahl servieren. Auf den Geschmack des Getränks haben die Becher keinen Einfluss, sie dienen lediglich der Optik.

Weiter tolle Mocktail-Varianten sind der Ipanema und der alkoholfreie Mango-Cocktail. Auch der Apfel-Mocktail mit Ahornsirup ist superlecker und kommt ganz ohne Alkohol aus.