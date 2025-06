Warmer Krautsalat: unsere neue Lieblingsbeilage zum Grillen

Krautsalat schmeckt wunderbar zu Gegrilltem und belegten Broten. Aber hast du ihn schon mal warm gegessen? Wir lieben den warmen Krautsalat und servieren ihn heute bei unserem Grillfest.

Warmer Krautsalat: leckere Beilage

Warmen Krautsalat würden viele wahrscheinlich eher in den kalten Monaten im Herbst und Winter essen. Wir finden aber, dass er auch wunderbar in den Sommer passt. Denn zu einer Bratwurst oder einem Steak vom Grill schmeckt er einfach herrlich. Und seien wir mal ehrlich, der Sommer mit den hohen Temperaturen, die wir so lieben, lässt dieses Jahr ein wenig auf sich warten.

Für den warmen Krautsalat braten wir Speck und Zwiebeln in etwas Öl an. Beides löschen wir mit Wasser und Essig ab. Anschließend kommt Weißkohl, in Streifen geschnitten, hinein und wird rund eine Dreiviertelstunde im Sud gekocht. Der Salat passt richtig gut zu Schweinefleisch, aber auch zu Backkartoffeln oder einem gegrillten Baguette.

Neben seinem leckeren Geschmack hat der warme Krautsalat auch noch gesundheitliche Vorteile. Weißkohl ist reich an Vitaminen, Mineralstoffen und Ballaststoffen. Durch das Erhitzen und Hinzufügen von Kümmel, wird er zudem leichter verdaulich.

Worauf wartest du jetzt noch? Bereite dir den warmen Krautsalat gleich heute noch zu! Wir sind bereits richtig große Fans von der leckeren Grillbeilage.

