Krautsalat wie beim Griechen

Neben üppigen Mahlzeiten gibt es kaum etwas Besseres als einen knackigen Salat. Er kann die Verdauung erleichtern und bringt eine erfrischende Note zu schweren Gerichten. Rohkostsalate sind zudem äußerst gesund und liefern wertvolle Vitamine und Mineralstoffe für deinen Körper. Unter den beliebtesten Beilagensalaten ist Krautsalat ganz vorne mit dabei. Wir haben heute ein Rezept für dich, das diesen genau wie im besten griechischen Restaurant schmecken lässt.

Krautsalat: gesunder Rohkostsalat mit Weißkohl

Die griechische Küche begeistert immer wieder durch Gerichte wie Gyros, Bifteki oder gebackener Schafskäse. All das schmeckt einfach immer wieder gut, liegt aber manchmal sehr schwer im Magen. Dagegen gibt es oftmals leichte Beilagen, wie Zaziki oder eben Krautsalat. Dieser ist bekannt für seine milde Säure und leichte Süße und er schmeckt einfach immer wieder gut. Wir zeigen dir heute, wie einfach es ist, Krautsalat so köstlich schmecken zu lassen wie beim Griechen um die Ecke.

Weißkohl ist ein wahres Superfood: 100 Gramm des hellgrünen Kohls enthalten so viel Vitamin C wie ein Glas Orangensaft, er senkt den Blutzuckerspiegel und wirkt stark antioxidativ und entzündungshemmend. Er kann sogar zur Heilung von Geschwüren im Verdauungstrakt eingesetzt werden. Gerade jetzt, wo der Kohl Saison hat, steckt er bis obenhin voll von guten Inhaltsstoffen und sollte im besten Fall roh verzehrt werden. Unser Krautsalat schmeckt also nicht nur köstlich, sondern tut dir auch richtig was Gutes.

Das Geheimnis von diesem Krautsalat ist seine Zubereitung: Er wird nicht direkt verspeist, sondern muss erstmal für mindestens 12 Stunden im Kühlschrank ziehen. Das klingt lange, aber glaub mir, es macht so viel Sinn. Dadurch erhält er eine etwas weichere Konsistenz und ist viel besser verdaulich.

Frischer Krautsalat schmeckt zu fast allen Gerichten und sogar pur. Worauf wartest du also? Leg direkt den Kohl ein, dann kannst du morgen schon köstlichen Salat genießen!

Tu deinem Körper mit weiteren köstlichen Rohkostsalaten etwas Gutes. Waldorfsalat ist cremig und aromatisch, Kohlrabi-Apfel-Salat verwendet ein anderes Gemüse der Saison. Wenn’s doch etwas sättigender sein soll, kannst du auch einen Caesar Salat mit Hähnchenbrust machen. Mmh, so gut!