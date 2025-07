Frühstück für heiße Tage: Mixe dir einen Wassermelonen-Smoothie

Draußen ist es zu heiß, um noch richtig zu funktionieren. Da halten sich Hunger und Appetit in Grenzen und die Vorstellung, etwas Richtiges zu essen, scheint sehr weit weg. Dennoch muss etwas in den Magen, etwas, das am besten ein wenig satt macht, nebenbei den Durst stillt und erfrischt. Unsere Lösung dafür: Wassermelonen-Smoothie mit Minze. Hier ist das Rezept.

Wassermelonen-Smoothie mit Minze ist einfach zubereitet

Wenn der Sommer da ist, lässt der Appetit oftmals nach. Da wir aber weiterhin Nährstoffe brauchen – wenn es heiß ist und wir schwitzen sogar extra viele davon – müssen Alternativen her. Salate, kalte Suppen und viel Obst sind schon mal ein Anfang. Doch was soll es zum Frühstück geben? Porridge ist zu heiß, Brot irgendwie zu anstrengend zu essen. Keine Sorge, dein Magen muss nicht den halben Tag knurren. Wir haben die Lösung für dich: Wassermelonen-Smoothie!

Ein Wassermelonen-Smoothie ist ein wunderbares Getränk, das gleichzeitig gerade satt genug macht, um gut durch den Morgen zu kommen. Es hydriert dich und versorgt dich mit Nährstoffen und guten Probiotika, um dir ein angenehmes Körpergefühl zu schaffen.

Um diesen leckeren Smoothie selbst zu machen, brauchst du Wassermelone, die du am besten im Kühlschrank oder sogar im Gefrierschrank aufbewahrt hast. Außerdem Limettensaft, Naturjoghurt, etwas Agavendicksaft nach Geschmack und frische Minze. Gib alles zusammen in einen Mixer und püriere es gut durch. Magst du eine feinere Konsistenz, streiche den Wassermelonen-Smoothie danach durch ein Sieb.

Serviere ihn mit Eiswürfeln und frischen Minzblättern und genieße einen Schluck Erfrischung! Du kannst den Wassermelonen-Smoothie übrigens ganz nach deinem Geschmack anpassen. Füge doch beim nächsten Mal noch Himbeeren hinzu oder schmecke mit etwas Basilikum ab. Die Möglichkeiten sind schier endlos und so lecker!

Sommerliche Smoothie gibt es so einige und wir haben Durst auf mehr! Du auch? Dann mixe dir einen Pfirsich-Smoothie oder genieße diesen sanft wachmachenden Matcha-Smoothie. Oder gib dir den Vitamin-Kick mit Karotten-Ingwer-Smoothie.

Wassermelonen-Smoothie Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 10 Minuten Min. Gesamtzeit 10 Minuten Min. Portionen 2 Kochutensilien (z.B. dieser hier 🛒 1 Standmixer Zutaten 1x 2x 3x 1/2 kleine Wassermelone ca. 500 g

100 g Naturjoghurt

1 Limette

Agavendicksaft optional

frische Minze nach Geschmack

Eiswürfel Zubereitung Schäle die Wassermelone und schneide sie in mundgerechte Würfel.

Fülle sie zusammen mit Joghurt, frisch gepresstem Limettensaft, optional Agavendicksaft und einigen Minzblättern in einen Standmixer und püriere alles fein.

Streiche den Smoothie bei Bedarf durch ein Sieb und fülle ihn in zwei mit Eiswürfeln gefüllte Gläser. Garniere ihn mit Minze.

