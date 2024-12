Besser trinken: Welcher Wein passt zum Weihnachtsmenü?

Die Geschenke sind verpackt, der Baum steht und selbst das Weihnachtsmenü ist geplant. Aber irgendetwas fehlt noch. Richtig, denn auch die passende Weinbegleitung zum Essen darf zum Fest natürlich nicht fehlen. Da ist es allerdings gar nicht so einfach bei dem riesigen Weinangebot, den Überblick zu behalten und den richtigen Tropfen für Ente, Gans oder Fisch zu wählen. Wir geben Tipps, worauf du beim Kauf des passenden Weins zum Weihnachtsmenü achten solltest.

Mit diesen Weinen schmeckt der Kartoffelsalat noch besser

Kartoffelsalat mit Würstchen, egal ob mit Mayonnaise oder mit Essig und Öl, ist laut dem Statistik-Portal „Statista“ das mit Abstand beliebteste Weihnachtsessen der Deutschen. Bei vielen kommt der unkomplizierte Salat am Heiligen Abend auf den Tisch. An dem Tag Kartoffelsalat zu essen, hat übrigens eine lange Tradition. Das Gericht ist (ohne die Würstchen) nämlich vegetarisch und da der 24. Dezember traditionell noch in die Fastenzeit fiel, musste etwas ohne Fleisch her. Zudem ist das Gericht schnell fertig und lässt sich gut im Voraus vorbereiten. Wenn es für viele Familien am 24. Dezember abends in die Kirche geht, ist das Essen bereits fertig und es muss nichts vorbereitet werden.

Doch welches Getränk passt gut zum Kartoffelsalat? Viele würden hier wahrscheinlich eher zum Bier greifen, aber auch ein Wein ist keine schlechte Idee als Begleitung. Perfekt sind da zum Beispiel Weißweine, die eine leichte Säure und eine dezent fruchtige Note besitzen, wie etwa ein fein-herber Riesling 🛒 oder ein Chardonnay 🛒.

Weine zu Gans und Ente

Mit Ente oder Gans wird es an Weihnachten deftig. Jetzt haben ganz klar Rotweine als Begleitung zum Essen ihren großen Auftritt. Allerdings scheiden sich hier die Geister. Während die einen auf schwere, kräftige Weine mit hohem Alkoholgehalt setzen, schwören die anderen auf eher leichte Varianten. Alle Weine mit einem Alkoholgehalt von über 14 Volumenprozent zählen dabei zu den schweren Sorten. Wer diese bevorzugt, macht mit einem Primitivo 🛒 nicht viel falsch. Diese Weine überzeugen mit einer intensiv dunklen Farbe sowie einem kräftigen Aroma mit Noten schwarzer Beeren und dunkler Schokolade, womit sie die deftigen und würzigen Aromen perfekt unterstützen.

Wer eine leichtere Wein-Variante zum Weihnachtsmenü bevorzugt, für den ist ein Pinot Noir 🛒 eine gute Wahl. Seine feine Säure, gepaart mit einer fruchtigen Note passt hervorragend zu dem fetthaltigen Essen. Servierst du den Wein dann noch leicht gekühlt und nicht auf Zimmertemperatur, verleihst du deinem Weihnachtsessen gleichzeitig eine frische Note.

Darf es hingegen gern etwas außergewöhnlicher sein? Dann serviere zum Geflügel doch mal einen Rosé Champagner 🛒 ?

Welche Weine schmecken zu Fisch?

Auch Fischgerichte und Meeresfrüchte landen zum Weihnachtsfest oft auf dem Tisch. Allerdings muss das nicht immer der klassische Karpfen sein. Hummer oder Lachs stehen bei der Auswahl in Sachen ebenfalls Weihnachtsessen hoch im Kurs. Und was könnte besser dazu passen, als leichte, prickelnde Weißweine? Für welche Getränkebegleitung du dich aber entscheidest, hängt nicht zuletzt auch vom Fettgehalt und Geschmack des jeweiligen Fisches ab. So harmoniert Lachs bestens mit einem leichten und fruchtigen Riesling oder einem Sauvignon Blanc 🛒. Darf es beim Fischgenuss ein wenig prickeln, ist ein Cremant 🛒 ebenfalls eine gute Wahl.

Entscheidest du dich für einen weniger fetthaltigen Fisch, einen Wolfsbarsch zum Beispiel, dann passt ein Grüner Veltiner 🛒 mit leichter Pfeffernote besonders gut. Gibt es Krustentiere mit salzigen Aromen wie etwa Hummer oder Garnelen, dann schmeckt ein leichter Schaumwein wie ein Rosé-Champagner hervorragend zum Essen.

Von Rotweinen sollte man jedoch besser die Finger lassen. Die Kombination aus den Fischfetten und den Tanninen aus dem Wein führt zu einem unangenehmen, metallischen Nebengeschmack, der einem den Appetit gehörig verderben kann.

Wenn’s wild wird

Seit einiger Zeit schon werden Wildgerichte immer beliebter. An Weihnachten sind Reh- oder Wildschweinbraten auf der Festtagstafel bei vielen nicht mehr wegzudenken. Fehlt nur noch der passende Wein, oder? Auch hier fällt die Wahl eher auf kräftige und intensive Rotweine. Bereitet man zum Beispiel ein deftiges Wildschein-Schmorgericht mit einer dunklen Soße zu, dann verfeinerst du diese mit einem Schluck Rotwein und servierst diesen später zum Essen als Begleitung dazu. Für welchen Wein du dich hier entscheidest, bleibt aber letztendlich deinem Geschmack überlassen.

Wenn du zu Weihnachten Reh-oder Hirsch zubereiten möchtest, ist der Griff zu einem kräftigen Rotwein wie Barolo 🛒 oder ein Bordeaux 🛒 hervorragend.

Das Beste zum Schluss: Weine zum Dessert

Das Beste des Weihnachtsmenüs lassen wir uns für den Schluss: das Dessert. Hier kommt es bei der Weinauswahl darauf an, ob du etwas Fruchtiges oder ein Schokoladendessert servierst. Besonders gut passen hier prickelnde Schaumweine 🛒 und Champagner zu fruchtigen Nachtischen. Gibt es etwas Schokoladiges, kleine Kuchen oder eine cremige Mousse kannst du unbesorgt zu einem lieblichen Rotwein 🛒 greifen.

Wein zum Weihnachtsmenü: der eigene Geschmack zählt

Welcher Wein zum Weihnachtsessen ist denn nun der Richtige? So viel sei gesagt: Die eine Antwort gibt es nicht. Unsere Tipps können dir zwar dabei helfen, die Auswahl zu erleichtern, am Ende entscheidet aber allein dein Geschmack über die passenden Weine. Hast du zum Beispiel einen bewährten Lieblingswein, der an Weihnachten auch deinen Gäste schmeckt und der sich längst bewährt hat, dann ist dieser perfekt für das diesjährige Fest.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.