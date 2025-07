Die beste Art Bohnen zuzubereiten: cremig-würziger Auflauf-Genuss

Was darf bei einem richtig guten Rezept nicht fehlen? Richtig: Käse! Und dieser weiße Bohnen-Reis-Auflauf hat davon en masse! Aber das ist nicht alles – der Mix aus herzhaften weißen Bohnen, saftigen Tomaten und einem Hauch von Pesto-Sahne macht dieses Gericht richtig lecker. Jetzt nachmachen!

Weiße-Bohnen-Reis-Auflauf: Ofenrezept für alle Fälle

Wenn du weiße Bohnen bisher nur beiläufig wahrgenommen hast, dann wird es höchste Zeit, dass sie in den Mittelpunkt rücken! Diese kleinen Alleskönner sind nicht nur unglaublich vielseitig, sondern auch vollgepackt mit Nährstoffen und Geschmack.

Das Wichtigste zuerst: Sie sind eine ausgezeichnete pflanzliche Eiweißquelle – perfekt, wenn du auf Fleisch verzichten möchtest. Aber auch Ballaststoffe stecken einige in den Hülsenfrüchten, die besonders deine Verdauung happy und dich lange satt machen. Damit kannst du Tschüss zu Heißhungerattacken sagen. Zu guter Letzt enthalten sie noch einiges an Magnesium, Eisen, Kalium und Vitamin B6. Diese Stoffe helfen dir nicht nur, fit zu bleiben, sondern unterstützen auch deine Nerven und Muskeln – ideal für stressige Tage.

Kommen wir zum Geschmack: Weiße Bohnen haben einen zarten, leicht nussigen Geschmack, der niemals aufdringlich ist. Durch ihre milde Note passen sie sich quasi jeder Würze an und nehmen Aromen wie ein Schwamm auf. Egal, ob du sie in einer mediterranen, herzhaften oder cremigen Richtung zubereitest – sie machen überall eine gute Figur. In diesem Auflauf ergänzen sie sich perfekt mit dem würzigen Pesto, der schmelzenden Käsekruste und der Frische der Tomaten.

Du kannst beim Gemüse aber auch variieren. Genauso lecker wird das Ganze mit Spinat, Zucchini oder fein gehackter Paprika. Und auch beim Käse kannst du jedes Mal einen anderen verwenden. Du magst es lieber milder und cremiger? Dann ist Mozzarella die Wahl. Du liebst es extra würzig? Dann versuch es mal mit Gruyère. Und für zusätzlichen Crunch kannst du den Auflauf, kurz bevor du ihn aus dem Ofen holst, noch mit etwas Panko toppen.

Wenn du auf der Suche nach weiteren Auflauf-Rezepten bist, bist du bei uns genau richtig! Dieser Zucchini-Auflauf schmeckt zum Beispiel genauso hervorragend. Unser Pasta-Primavera-Auflauf ist das perfekte sommerliche Abendessen. Und eine Portion Feta-Tomaten-Auflauf katapultiert und kulinarisch direkt ans Mittelmeer. Guten Appetit!

Weiße-Bohnen-Reis-Auflauf Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 50 Minuten Min. Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 10 Minuten Min. Portionen 4 Kochutensilien online im Set erhältlich, z.B. hier 🛒 1 Auflaufform Zutaten 1x 2x 3x 500 ml Gemüsebrühe

185 g Reis

30 g Pesto

50 ml Sahne

1 Dose weiße Riesenbohnen ca. 400 g

350 g Kirschtomaten

Salz und Pfeffer nach Geschmack

150 g geriebener Käse z.B. Gouda, Mozzarella oder Emmentaler Zubereitung Koche die Gemüsebrühe in einem mittelgroßen Topf auf. Gib den Reis hinzu, reduziere die Hitze und lass ihn zugedeckt etwa 35–40 Minuten köcheln, bis er gar ist und die Brühe aufgesogen wurde. Gieße überschüssige Flüssigkeit ab, falls nötig, und lass den Reis leicht abkühlen.

Vermische das Pesto mit der Sahne in einer kleinen Schüssel, bis eine glatte Sauce entsteht.

Gieße die weißen Bohnen in ein Sieb und lass sie abtropfen. Wasche und halbiere die Kirschtomaten.

Gib den Reis, die weißen Riesenbohnen, die Pesto-Sahne und die Kirschtomaten in eine große Schüssel. Vermenge alles gut und schmecke es nach Belieben mit Salz und Pfeffer ab.

Fette eine Auflaufform leicht ein und verteile die Reis-Bohnen-Mischung gleichmäßig darin. Bestreue das Ganze mit geriebenen Käse.

Backe den Auflauf bei 180 ℃ für etwa 20 Minuten, bis der Käse goldbraun geschmolzen ist.

Lass den Auflauf ein paar Minuten abkühlen und genieße ihn warm.

