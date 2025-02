Weiße Haselnusscreme: der neue Star auf dem Frühstückstisch

Gehört für dich eine Haselnusscreme zum Frühstück auch unbedingt dazu? Der süße Aufstrich begleitet uns schon seit vielen Jahren und peppt jede noch so langweilige Stulle mit seinem süßen Geschmack auf. Dabei landet meist die Variante mit Vollmilchschokolade auf dem Tisch. Aber kennst du auch schon die weiße Haselnusscreme? Wenn nicht, wird es Zeit, sie unbedingt zu probieren.

Weiße Haselnusscreme: So machst du sie einfach selber

Für die helle Variante des Frühstückklassikers brauchst du neben Haselnüssen noch weiße Schokolade, eine Prise Salz, Vanilleextrakt und ein geschmacksneutrales Öl. Auch einen leistungsfähigen Mixer solltest du zu Hause haben, denn die Haselnüsse müssen möglichst klein gehäckselt werden.

Extra Zucker kommt nicht mit in die Haselnusscreme. Die erhält ihre Süße einfach durch die weiße Schokolade. Vanilleextrakt sorgt für zusätzliches Aroma. Hast du keinen Extrakt zu Hause, tut es auch das Mark einer Vanilleschote.

Röste zunächst die Nüsse in einer Pfanne ohne extra Fett an. Wenn sie anfangen zu duften, kannst du sie auf ein sauberes Geschirrhandtuch geben. Reibe mit dem Tuch die braune Haut der Nüsse ab. Danach füllst du sie in einen Mixer und pürierst sie gründlich durch. Dabei sollte eine cremige Masse entstehen. Sind die Nüsse aber zu krümelig, gibst du etwas Öl hinzu. Dann schmilzt du die Schokolade über einem Wasserbad und gibst sie zusammen mit dem Salz und dem Vanilleextrakt in den Mixer zu den Nüssen. Mixe alle Zutaten gründlich durch, bis du eine glatte, streichfähige Masse erhältst.

Nun kannst du den aufstrich direkt auf dein Brot streichen oder in ein sauberes Glas füllen. Im Kühlschrank ist die weiße Haselnusscreme bis zu zwei Wochen haltbar. Aber wetten, dass du sie vorher bereits aufgenascht hast?

Selbst gemachtes Nussmus oder eine Pistaziencreme schmecken viel besser als gekaufte Varianten. Mit unserem Rezept kannst du auch den Klassiker Nutella in der eigenen Küche zubereiten.