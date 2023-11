Weißkohl mit Hackfleisch – das perfekte Sonntagsrezept

Entferne vom Weißkohl die äußeren Blätter und lege den verbleibenden Kohl für zwei Tage in den Tiefkühler. Taue ihn anschließend, am besten über Nacht, im Kühlschrank auf.

Schwitze für die Soße zunächst die Gemüsewürfel in Öl an. Gib dann Tomatenmark und Zucker hinzu und röste alles kurz an. Gieße den Rotwein hinzu und lass ihn einkochen. Füge zum Schluss die Brühe hinzu und lass die Soße kurz aufkochen.