Weißkohl-Steaks: Gemüse mal anders

Gemüsegerichte schmecken langweilig. Ein Essen ohne Fleisch kann niemals ein richtiges Essen sein. Das sind nur zwei der gängigsten Vorurteile, die es gegenüber vegetarischer Küche gibt. Ich bin der festen Meinung, dass Menschen, die so etwas sagen, noch nie in ihrem Leben gut zubereitetes Gemüse gegessen haben. Und das tut mir leid! Ihnen möchte ich gerne sagen, dass sie eine ganze Welt der Geschmäcker verpassen. Dass die gute Nachricht ist, dass diese Welt direkt um die Ecke liegt. Sie müssen es nur mal versuchen. Zum Beispiel mit diesen Weißkohl-Steaks. Wer will eine Portion?

So gut schmecken Weißkohl-Steaks

Ich möchte an dieser Stelle eines klarstellen: Ich werde nicht behaupten, dass Weißkohl-Steaks ein Fleischersatz sind. Sie haben weder von der Textur noch vom Geschmack her etwas mit Steaks aus Rind gemeinsam. Warum ich es trotzdem wage, sie als „Steaks“ zu betiteln? Wegen ihrer Form und ihrer Zubereitung. Und nun, da das geklärt ist, verrate ich dir auch noch, worauf ich hinauswill: Man kann Gemüse unheimlich vielseitig zubereiten. Mit einigen Kniffen und Tricks kannst du einem Weißkohl, den du vielleicht nur als weichgekochte Beilage kennst, ein vollkommen neues Aroma verleihen. Gemüse ist kein Fleischersatz. Gemüse ist eine eigene Zutatengruppe, die voller Geheimnisse steckt, die nur darauf warten, entdeckt zu werden.

Aber fangen wir an: Für Weißkohl-Steaks brauchst du nicht viel, zunächst erstmal nur einen großen Kopf Weißkohl. Schnapp dir ein scharfes Messer – ein geriffeltes tut es auch – und schneide den Kohl von der Kopfseite aus in gleich dicke Scheiben. Pass auf, dass diese nicht auseinanderfallen. Erhitze danach etwas Öl in einer Pfanne und brate die Kohlscheiben bei hoher Temperatur an. Das ist wichtig, denn so kann der Zucker in dem Gemüse karamellisieren.

Wenn die Kohlscheiben schöne goldbraune Ränder haben, nimm sie aus der Pfanne und lege sie auf ein Blech. Salze und pfeffere sie großzügig und bestreiche sie mit etwas gewürztem Kräuteröl. Dieses besteht aus Olivenöl, Thymian und Zitrone. Dann wandern die Weißkohl-Steaks in den Ofen, bis sie zart und gar sind. Serviere sie mit Kartoffeln und einer leichten Weißweinsoße, wenn du magst und lass dich vom Geschmack dieser vielseitigen Gemüsesorte verzaubern.

Weißkohl schmeckt auf viele verschiedene Arten und Weisen gut. Neben diesen Steaks kannst du auch ostafrikanischen Weißkohl daraus zubereiten. Oder wie wäre es mit gebratenem Weißkohl mit Apfel? Hast du eher Lust auf einen Salat, kannst du griechischen Krautsalat daraus zubereiten. Lecker, oder?