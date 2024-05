Weltbienentag: Das können wir tun, um die Insekten zu retten

Auf dem Dach unserer Redaktion in der Berliner Friedrichstraße steht ein Bienenstock! Die fleißigen Insekten schwirren von dort tagein, tagaus durch die Hauptstadt und sammeln fleißig Nektar. Die Bienen gehören einem lokalen Imker, der die Völker an Unternehmen vermietet, sich aber selber um die Tiere kümmert. Zum heutigen Weltbienentag schauen wir uns an, was das mit Nachhaltigkeit zu tun hat und beantworten die Frage, wie man selbst etwas Gutes für die Bienen tun kann.

Weltbienentag: Wofür brauchen wir Bienen?

Der Wind pfeift über die Dächer von Berlin und um den Bienenstock, der sich auf dem Dach eines Bürogebäudes mitten in Berlin befindet. Neben dem Stock steht der Imker Thibaut Freby und baut ihn konzentriert auseinander. Eine kleine Gruppe Interessierter hat sich um ihn gescharrt und lauscht gespannt, was er über das Verhalten von Bienenvölkern erzählt. Wir erfahren, dass Bienen zum Beispiel in verschiedenen Lebensphasen unterschiedliche Jobs haben, dass männliche Bienen neben der Befruchtung der Königin keine Funktion haben oder dass ein einzelner Bienenstock um die 20 Kilogramm Honig im Jahr produziert.

Thibaut Freby über den Dächern von Berlin. Foto: Nele Schröder Freby ist nebenberuflich leidenschaftlicher Imker. Seit 2010 hält er mehrere Bienenvölker und rief irgendwann das Projekt planbee ins Leben. Im Rahmen dieses Projekts vermietet er Bienen an Firmen. Diese stellen den Bienenstock bei sich auf. Die Arbeit bleibt aber an Freby hängen, denn er kümmert sich weiterhin um die Bienen. Die Unternehmen bekommen den produzierten Honig und der Imker Freby kann seinem Traum nachgehen, Menschen die Bienen näherzubringen.

„Mein Ziel ist es, die Leute zu begeistern und ihnen die Angst vor Bienen zu nehmen“, sagt Freby. „Wenn sie verstehen, wie faszinierend und wichtig Bienen sind und wie wichtig es ist, sie zu schützen, dann ist es auf jeden Fall nachhaltig.“

Seit 2018 findet jedes Jahr am 20. Mai der Weltbienentag statt. Dieser wurde ins Leben gerufen, um den fleißigen Insekten die Aufmerksamkeit zu schenken, die sie verdienen. Denn ohne Bienen würde unsere Vegetation nicht existieren können. Leider geht die Bienenpopulation stark zurück, man spricht von einem Bienensterben. Das hat viele Gründe: Monokultur und damit schwindende Nahrungsquellen und Lebensräume sowie in der Landwirtschaft eingesetzte Pestizide. Deshalb ist es wichtig, Bienen zu schützen.

In Berlin selbst sieht es mit der Bienenpopulation zwar nicht schlecht aus, auf dem Land ist die Situation aber eine andere. Das große Problem sind hier Monokulturen und Pestizide, die in der Landwirtschaft eingesetzt werden. Dadurch gibt es nicht das ganze Jahr über Nahrung und viele Bienen werden vergiftet. Freby mahnt: „Bienen brauchen immer Nahrung. Die großen Felder blühen einmal im Frühling und das war’s dann. Das reicht nicht.“ Große Landwirtschaftsunternehmen sind also am Zug: Sie müssen ihren Umgang mit der Umwelt verändern, um nachhaltig eine gesunde Welt zu sichern. Und das am besten schnell: Mancherorts müssen Felder bereits von Hand bestäubt werden, da das Bienensterben einfach zu groß ist.

So können wir alle Bienen schützen

Der Weltbienentag erinnert jedes Jahr an die wichtige Rolle von Wild- und Honigbienen in unserem Ökosystem. Aber was kann jeder einzelne von uns tun, um die kleinen Summer zu retten? Hier sind die besten Tipps:

Bio kaufen: Im Bio-Anbau wird auf Pestizide verzichtet. Somit sinkt die Gefahr für Bienen, sich beim Sammeln von Nektar zu vergiften.

Im Bio-Anbau wird auf Pestizide verzichtet. Somit sinkt die Gefahr für Bienen, sich beim Sammeln von Nektar zu vergiften. Garten/Balkon begrünen: „Der größte Schritt ist, etwas zu pflanzen!“, weiß Freby. „Dabei soll man am besten das Nahrungsangebot von Frühjahr bis Herbst ausbauen. Dann haben Bienen genug Futter.“ Kies- oder Steingärten seien tot und somit keine Hilfe für Bienen.

„Der größte Schritt ist, etwas zu pflanzen!“, weiß Freby. „Dabei soll man am besten das Nahrungsangebot von Frühjahr bis Herbst ausbauen. Dann haben Bienen genug Futter.“ Kies- oder Steingärten seien tot und somit keine Hilfe für Bienen. Auf die Bepflanzung achten: Gefüllte Blumen seien für Bienen nutzlos, sagt Freby und erklärt, dass der Nektar bei diesen Pflanzen zu tief liege im Inneren und somit für die Tiere unerreichbar sei.

Übrigens: So schön es auch klingen mag, einen eigenen Bienenstock anzuschaffen, ist nicht die Lösung. „Man muss aufpassen, denn die ordnungsgemäße Haltung ist wichtig“, mahnt der Imker. Viele Menschen seien schlecht informiert und hielten ihre Bienen nicht artgerecht. „Viele schauen ein YouTube-Video und denken, sie kennen sich aus. Aber man muss Bienen gut halten.“ Deshalb ist die Arbeit von Thibaut Freby so wichtig. „Ich hoffe, mein Beitrag sorgt dafür, dass Leute mehr reflektieren und verstehen, wie wichtig Bienen sind“, sagt er. Er möchte in den Menschen ein Bewusstsein dafür schaffen, wie essenziell Bienen für unser Überleben sind. Denn ohne Bienen gibt es immer weniger Gemüse, Obst, Bäume und Blumen. Also: Jeder Tag ist Weltbienentag und wir alle können etwas für die fleißigen Bienchen tun!

Bienen produzieren bekanntermaßen Honig. Das ist zwar ein Zucker, in unserem Leckerwissen-Ratgeber gehen wir der Frage nach, ob Honig gesund ist. Mit Honig lassen sich viele leckere Gerichte zubereiten und verfeinern, wie diese Honig-Senf-Soße oder diese gerösteten Haferflocken mit Honig.