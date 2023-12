Oh, wer hat sich denn da schick gemacht und präsentiert sich in einem leuchtend orangen Gewand? Ein Winter-Old Fashioned. Wir servieren eine saisonale Variante einer der klassischsten Cocktails überhaupt. Die Kombination aus Whiskey, Zuckersirup, Cocktail-Bitter, Mandarinensaft und Thymian ist perfekt für kalte Winterabende und wärmt richtig schön von Innen!

Winter-Old Fashioned: Oldie but Goldie

Der traditionelle Old Fashioned ist einer der ältesten Cocktails der Welt und bildet die Basis für viele weitere Drinks. Mit wenigen ausgewählten Zutaten entspricht er der Urform eines Cocktails; wanderten doch einst für einen solchen Drink eine Spirituose, Zucker, Eis und Cocktail-Bitter in die Gläser. Spätere Varianten wurden beispielsweise mit zerdrückten Früchten serviert.

Daran nehmen wir uns für den Winter-Old Fashioned ein Beispiel und bereiten den Cocktail mit frischem Mandarinensaft zu. Die fruchtigen Aromen der Mandarine ergeben mit würzigem Thymian ein interessantes Aroma. Statt in dem für Old Fashioned typischen kleinen Becherglas oder Tumbler servieren wir unseren Drink in hübschen Cocktailschalen.

Klassischerweise wird ein Old Fashioned mit einem Zuckerwürfel zubereitet. Wir nehmen für unseren Drink Zuckersirup oder Zucker, da es schneller geht. Achte bei der Zubereitung deines Cocktails darauf, dass sich der Zucker gut auflöst, mit den übrigen Zutaten vermischt und nicht am Glasboden absetzt. Beim Whiskey greifen wir zu Bourbon-Whiskey oder Rye Whiskey. Beide Sorten überzeugen durch eine fein-würzige, aber milde Note. Im Cocktail harmonieren sie angenehm mit den anderen Zutaten.

Na, hast du es dir schon gemütlich gemacht hinter deiner Hausbar und möchtest noch weiter den Shaker schwenken? Kein Problem, wir hätten da noch ein paar Ideen für dich. Bereite doch als Nächstes einen Orangen-Whiskey mit Thymian zu oder einen Tipsy Rudolph mit Wodka. Wie ein flüssiges Dessert mit Schuss schmeckt der Tiramisu-Martini – auch sehr zu empfehlen.

Doch zunächst zurück zu unserem vermeintlichen Oldie. Mit der saisonalen Variante des beliebten Cocktail-Klassikers kannst du die Gemütlichkeit des Winters in jedem Schluck einfangen. Wir freuen uns jetzt schon darauf, den Winter-Old Fashioned zu genießen!