Jetzt ist genau die richtige Zeit für diesen deftigen Wintergemüse-Eintopf

Der Winter zeigt sich mit Minusgraden und trübem Grau von seiner ungemütlichen Seite? Dann gibt es nur eins, was jetzt helfen kann, um die Stimmung zu heben: ein großer Teller mit einem Wintergemüse-Eintopf.

Deftig und wärmend: Wintergemüse-Eintopf

Eintöpfe sind etwas Wunderbares. Sie sind einfach zuzubereiten und gelingen auch ganz ohne Profi-Kocherfahrungen. Zudem machen sie satt und wärmen einen wieder auf, wenn es draußen knackig kalt ist. Außerdem sind sie so wandelbar, dass du immer wieder eine neue Variante deines Lieblingseintopfes kochen kannst. Hast du nämlich das eine oder andere Gemüse doch nicht im Haus, dann ersetze es einfach durch ein anderes oder verarbeite Übriggebliebenes, damit du keine Reste wegwerfen musst. Aber reden wir nicht lange drumherum. Fangen wir an zu kochen.

Für einen kräftigen Geschmack des Wintergemüse-Eintopfs brauchst du ein gutes Stück Suppenfleisch. Ob du dich für Schweine- oder Rinderfleisch entscheidet, bleibt deinen persönlichen Vorlieben überlassen. Lege das Fleisch in einen großen Topf 🛒, gieße Wasser dazu, sodass das Stück Fleisch gut bedeckt ist, gib Piment und Lorbeer dazu und koche alles auf. Reduziere dann die Hitze und lasse das Fleisch für eine Stunde leicht köcheln.

Währenddessen bereitest du das Gemüse vor. Wasche, schäle und schneide alle Sorten in mundgerechte Stücke. In unseren Eintopf kommen grüne Bohnen, eine Steckrübe, Kartoffeln und Möhren. Du kannst aber auch Staudensellerie, Pastinaken, Petersilienwurzel und sogar ein kleines Stück Ingwer mit in den Eintopf schnibbeln. Auch Zwiebel und Knoblauch dürfen nicht fehlen. Hacke sie klein und dünste sie in einer Pfanne glasig an.

Ist das Fleisch durchgegart, holst du es vorsichtig aus dem Topf und teilst es in kleine Stücke. Die kommen direkt wieder zusammen mit dem Gemüse sowie Zwiebel und Knoblauch zurück in den Topf und koche alles für weitere 30 Minuten. Ist das Gemüse weich, kannst du den Wintergemüse-Eintopf würzen, die Petersilie dazu geben und servieren.

Der Winter dauert noch eine ganze Weile. Genug Zeit also, auch mal den serbischen Bohneneintopf Pasulj, einen Steckrüben-Möhren-Eintopf oder einen Chinakohl-Eintopf mit Hackfleisch zu probieren.

Wintergemüse-Eintopf Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 2 Stunden Std. Gesamtzeit 2 Stunden Std. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 500 g Suppenfleisch

1,5 L Wasser

2 Lorbeerblätter

5 Pimentkörner

5 Kartoffeln

3 Möhren

1 kleine Steckrübe

2 Schwarzwurzeln

300 g grüne Bohnen

1 Zwiebel

2 Knoblauchzehen

1 EL Öl

Salz und Pfeffer

1 EL Zitronensaft

1 Bund Petersilie Zubereitung Lege das Suppenfleisch in einen Topf, bedecke es mit Wasser und bringe es zum Kochen. Schöpfe dabei entstehenden Schaum ab, reduziere die Hitze etwas, sobald das Wasser kocht, füge Lorbeerblätter und Piment hinzu und lass das Fleisch eine Stunde bei niedriger Temperatur köcheln.

Schäle in der Zwischenzeit Kartoffeln, Möhren, Steckrübe sowie Schwarzwurzeln und schneide das Gemüse in mundgerechte Stücke. Putze die Bohnen. Schneide sie ebenfalls in Stücke. Ziehe Zwiebel und Knoblauch ab und hacke beides fein.

Erhitze das Öl in einer Pfanne. Dünste Zwiebel und Knoblauch darin glasig an. Stelle die Pfanne anschließend beiseite.

Hole das gekochte Fleisch aus dem Topf, schneide es in Stücke und gib diese zurück in den Topf. Füge das geschnittene Gemüse sowie die angedünsteten Zwiebel- und Knoblauchstücke dazu. Koche alles für weitere 30 Minuten. bis das Gemüse gar aber noch bissfest ist.

Schmecke den Eintopf mit Salz, Pfeffer und dem Zitronensaft ab.

Rühre vor dem Servieren frisch gehackte Petersilie unter und serviere den Eintopf heiß.

