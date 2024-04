Woran erkennst du frischen Spargel? Unsere besten Tipps

Die Spargelsaison ist für viele ein kulinarischer Höhepunkt des Jahres. Dünn oder kräftig, weiß oder grün – Spargel bringt Frühlingsgefühle auf den Teller. Aber warte mal: Wie stellst du sicher, dass du die frischesten und knackigsten Stangen auswählst? Befolge unsere Tipps und du wirst das Beste aus deinem Spargelkauf machen!

Woran erkennt man frischen Spargel?

Augen auf beim Spargelkauf ist das Wichtigste. Nach diesem Motto gehen wir nun Schritt für Schritt vor und zeigen dir, worauf du achten solltest, um frischen Spargel zu erkennen:

Die Optik: Frischer Spargel hat eine glatte, glänzende Oberfläche und ist fest und knackig. Er sollte eine gleichmäßige Färbung aufweisen; Verfärbungen oder Flecken sind ein Zeichen dafür, dass der Spargel schon etwas älter ist.

Frische Spargelstangen sind zudem fest und gerade und weisen keine sichtbaren Schäden auf.

Die Haptik: Wenn die Stangen schlaff oder weich sind, ist das ein Zeichen dafür, dass sie nicht mehr ganz frisch sind. Frische Spargelstangen schnappen beim Biegen direkt entzwei, wohingegen älterer Spargel sich biegen lässt und zäh wirkt.

Das Klopfen: Ja, du hast richtig gehört. Nehme einige Spargelstangen und schlage sie sanft gegeneinander. Klingt es hell und klar, ist das ein gutes Zeichen. Ein dumpfer Klang deutet auf älteren Spargel hin.

Der Quietschtest: Wahrscheinlich kennst du den Test bereits: Frischer Spargel quietscht etwas beim Aneinanderreiben. Nimm dafür einfach zwei Stangen in die Hände und reibe sie aneinander.

Die Schnittenden: Die Enden frischer Spargelstangen sind feucht und saftig. Trockene, holzige Enden sind dagegen ein klares Indiz für alten Spargel, der womöglich schon länger lagert.

Der Geruchstest: Auch der Geruch ist ein guter Indikator für die Frische des Spargels. Frischer Spargel hat einen leicht süßlichen, fast nussigen Duft. Riecht er hingegen streng oder modrig, ist er wahrscheinlich schon zu lange gelagert.

Frischer Spargel – Von wegen nur Geschmackssache!

Wusstest du, dass die Frische auch entscheidend für den Geschmack ist? Unmittelbar nach der Ernte beginnen Enzyme in der Pflanze, den enthaltenen Zucker zu verbrauchen. Dies führt dazu, dass alter Spargel bitterer schmeckt und seine charakteristische Süße verliert. Frischer Spargel hingegen offenbart sein volles, zartes Aroma. Kaufe deinen Spargel deshalb am besten während der Saison, vorzugsweise direkt vom Erzeuger oder auf dem Markt, um ihn so frisch wie möglich zu genießen.

Wie lange hält sich frischer Spargel?

Frischer Spargel ist leider nicht besonders langlebig. Idealerweise solltest du ihn möglichst bald nach dem Kauf verbrauchen. Wenn du ihn richtig lagerst, hält er sich etwa 2-3 Tage im Kühlschrank. Achte darauf, dass die Stangen nicht in Plastik eingepackt sind, da sie sonst schnell schimmeln können. Stattdessen kannst du sie in ein feuchtes Tuch einwickeln oder in einem Glas Wasser aufbewahren.

Generell gilt: Je frischer der Spargel, desto besser schmeckt er. Deshalb ist es wichtig, dass du ihn möglichst bald nach dem Kauf verarbeitest. Wenn du ihn länger als 3 Tage aufbewahren musst, ist es besser, ihn einzufrieren. So behält er seine Frische und sein Aroma. Als Alternative kannst du Spargel auch einlegen, um ihn auch außerhalb der Saison genießen zu können.

So entfaltet sich der Geschmack

Bei der Zubereitung von Spargel kannst du kaum etwas falsch machen, solange du einige einfache Regeln beachtest. Gare den Spargel in leicht gesalzenem Wasser und gib eine Prise Zucker sowie etwas Zitronensaft hinzu. Das bringt das Aroma zur Geltung und betont seine natürliche Süße. Weißen Spargel solltest du etwa 10-12 Minuten kochen, während grüner Spargel nur 8 Minuten braucht.

Jetzt weißt du, woran man frischen Spargel erkennt. Ob als Beilage, in einem cremigen Risotto oder als Hauptspeise mit Sauce hollandaise – frischer Spargel ist und bleibt ein Festmahl. Happy Spargelshopping!

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.