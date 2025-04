Wraps mit Lachs und Meerrettich sind das ideale Mittagessen

Diese Wraps mit Lachs und Meerrettich schmecken morgens, mittags und abends. Vor allem, wenn man es zum Frühstück herzhaft und ein wenig elegant liebt, sind die mit Fisch belegten und eingerollten Pfannkuchen eine feine Sache. In der Mittagspause sind sie perfekt, weil sie nicht schwer im Magen liegen und die Arbeit in der zweiten Tageshälfte gut gestärkt, aber nicht beschwert weitergehen kann.

Gesunde Wraps mit Lachs und Meerrettich

Vor allem mittags bleibt das gesunde Essen bei vielen leider auf der Strecke. Man nimmt sich nicht wirklich die Zeit, einmal kurz vom Job abzuschalten und etwas Leckeres zu verzehren. Oft schiebt man sich ein Fertigessen in den Mund. Aber es geht auch gesünder: Unsere Wraps mit Lachs und Meerrettich beweisen es.

Die machen nur wenig Arbeit, liefern dafür aber ganz viel Genuss. Bei insgesamt etwa einer halben Stunde Zubereitungszeit sind sogar selbst gemachte Wraps mit drin. Aber auch dieser Schritt ist mit nur wenig Aufwand verbunden. Nachdem man Mehl, Milch und Eier verrührt hat, muss der Teig ungefähr zehn Minuten quellen.

Derweil bleibt Zeit, etwas Rucola zu waschen, eine Paprika zu entkernen und zu zerkleinern und den Lachs in mundgerechte Stücke zu schneiden. Die Soße für die Wraps besteht aus Apfel-Meerrettich, der mit Crème fraîche verrührt und mit Zitronensaft, Salz und Pfeffer abgeschmeckt wird. Nun muss der Teig nur noch zu Wraps verbacken werden. Die bestreichen wir im Anschluss mit der Soße und belegen sie mit den zuvor vorbereiteten Zutaten. Danach rollen wir sie auf und genießen sie.

Tipp: Die Wraps mit Lachs und Meerrettich sind auch eine leckere Idee to go. Bereite die Zutaten am Abend vor und belege die Wraps am nächsten Morgen, bevor du zur Arbeit gehst. Deine Kollegen werden mittags große Augen machen!

Wraps mit Lachs und Meerrettich Franziska keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 100 g Vollkornmehl

180 ml Milch

3 Eier M

Salz

2 Handvoll Rucola

1 Paprikaschote

200 g Räucherlachs

200 g Crème fraîche

1-2 EL Apfel-Meerrettich

1/2 Zitrone

Pfeffer

Öl oder Butter für die Pfanne Zubereitung Siebe das Mehl in eine Schüssel und vermenge es mit der Milch, den Eiern und etwas Salz. Lass den Teig 10 Minuten quellen.

Wasche derweil den Rucola und die Paprika. Entkerne die Paprika und schneide sie in dünne Streifen. Tupfe den Lachs trocken und schneide ihn klein.

Verrühre die Crème fraîche mit dem Meerrettich. Presse die Zitrone aus und würze die Creme mit Zitronensaft, Salz und Pfeffer.

Erhitze Öl oder Butter in einer Pfanne und backe aus dem Teig nacheinander 4 Wraps. Lass sie kurz abkühlen.

Tipp: Möchtest du sie mitnehmen, eignen sich Bestreiche die Wraps mit der Creme und belege sie mit dem Lach, der Paprika und dem Rucola. Schlage zwei Seiten ein und rolle die Wraps dann auf. Schneide sie in zwei Hälften und genieße sie.Möchtest du sie mitnehmen, eignen sich To-go-Boxen 🛒 Notizen Wenn’s noch schneller gehen soll, bereite das Gericht mit gekauften Wraps aus dem Supermarkt zu.

