4 originelle Ideen für Würstchen im Schlafrock mit Pizzateig

Am besten bereitest du den Pizzateig einen Tag vorher zu, so kann er über Nacht im Kühlschrank gehen. Gib alle Zutaten in eine Küchenmaschine und vermische sie zu einem homogenen Teig. Nimm den Teig aus der Schüssel und knete ihn auf der Arbeitsfläche mit deinen Händen für ca. 5 Minuten (das ist wichtig, damit der Teig schön elastisch wird). Gib den Teig dann wieder in eine Schüssel, decke sie mit Klarsichtfolie ab und stelle sie über Nacht in den Kühlschrank.